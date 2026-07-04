A Polícia Civil investiga o furto de dois caminhões ocorrido na madrugada de sexta-feira (3), no bairro Boa Vista, na zona norte de São José dos Campos.

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A ação criminosa, registrada por câmeras de segurança, durou menos de 20 minutos e mobiliza as forças de segurança na tentativa de localizar os veículos e identificar os envolvidos.