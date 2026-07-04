04 de julho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Polícia caça quadrilha após furto de dois caminhões em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Vale 360 News
Furto foi flagrado por câmeras de segurança
Furto foi flagrado por câmeras de segurança

A Polícia Civil investiga o furto de dois caminhões ocorrido na madrugada de sexta-feira (3), no bairro Boa Vista, na zona norte de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação criminosa, registrada por câmeras de segurança, durou menos de 20 minutos e mobiliza as forças de segurança na tentativa de localizar os veículos e identificar os envolvidos.

De acordo com as informações preliminares, pelo menos quatro criminosos participaram da ação. As imagens mostram o grupo invadindo o terreno onde os caminhões estavam estacionados, acessando o local pelo porão e saindo com os veículos sem chamar a atenção de terceiros.

Apesar da existência de outros caminhões no pátio, apenas dois foram levados. Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que os criminosos deixaram o local sem demonstrar pressa e ainda fecharam os portões após a fuga, o que reforça a suspeita de uma ação planejada e de possível conhecimento prévio da estrutura do imóvel.

Câmeras de monitoramento registraram o furto

As câmeras de monitoramento registraram o furto por volta das 0h30. O horário é considerado estratégico para a investigação, já que permite o cruzamento de imagens de câmeras públicas e privadas, radares, pórticos eletrônicos e outros sistemas de monitoramento para reconstruir a rota utilizada pela quadrilha.

O boletim de ocorrência foi registrado pela manhã, dando início à investigação formal. A Polícia Civil trabalha para localizar os caminhões e identificar todos os participantes do crime.

Um dos principais indícios apurados até o momento é que o rastreador de um dos caminhões teria sido desativado em Pindamonhangaba. A informação pode indicar o trajeto percorrido pelos criminosos ou o local escolhido para interromper o monitoramento do veículo.

Desativação rápida do sistema de rastreamento

Segundo especialistas em segurança, a desativação rápida do sistema de rastreamento costuma indicar uma ação organizada. Em casos de furto de caminhões, é comum que os veículos sejam levados para galpões, áreas rurais ou locais utilizados para adulteração de placas e de outros sinais de identificação antes de serem revendidos ou desmontados.

A confirmação do ponto exato onde o rastreador deixou de funcionar dependerá da análise técnica do sistema de monitoramento, dos registros de horário e do confronto com imagens de trânsito obtidas durante a investigação.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e os dois caminhões continuam desaparecidos. Informações que possam ajudar na localização dos veículos ou na identificação dos envolvidos podem ser comunicadas às forças de segurança de forma anônima.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários