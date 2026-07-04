A Polícia Civil investiga o furto de dois caminhões ocorrido na madrugada de sexta-feira (3), no bairro Boa Vista, na zona norte de São José dos Campos.
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A ação criminosa, registrada por câmeras de segurança, durou menos de 20 minutos e mobiliza as forças de segurança na tentativa de localizar os veículos e identificar os envolvidos.
De acordo com as informações preliminares, pelo menos quatro criminosos participaram da ação. As imagens mostram o grupo invadindo o terreno onde os caminhões estavam estacionados, acessando o local pelo porão e saindo com os veículos sem chamar a atenção de terceiros.
Apesar da existência de outros caminhões no pátio, apenas dois foram levados. Outro detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que os criminosos deixaram o local sem demonstrar pressa e ainda fecharam os portões após a fuga, o que reforça a suspeita de uma ação planejada e de possível conhecimento prévio da estrutura do imóvel.
Câmeras de monitoramento registraram o furto
As câmeras de monitoramento registraram o furto por volta das 0h30. O horário é considerado estratégico para a investigação, já que permite o cruzamento de imagens de câmeras públicas e privadas, radares, pórticos eletrônicos e outros sistemas de monitoramento para reconstruir a rota utilizada pela quadrilha.
O boletim de ocorrência foi registrado pela manhã, dando início à investigação formal. A Polícia Civil trabalha para localizar os caminhões e identificar todos os participantes do crime.
Um dos principais indícios apurados até o momento é que o rastreador de um dos caminhões teria sido desativado em Pindamonhangaba. A informação pode indicar o trajeto percorrido pelos criminosos ou o local escolhido para interromper o monitoramento do veículo.
Desativação rápida do sistema de rastreamento
Segundo especialistas em segurança, a desativação rápida do sistema de rastreamento costuma indicar uma ação organizada. Em casos de furto de caminhões, é comum que os veículos sejam levados para galpões, áreas rurais ou locais utilizados para adulteração de placas e de outros sinais de identificação antes de serem revendidos ou desmontados.
A confirmação do ponto exato onde o rastreador deixou de funcionar dependerá da análise técnica do sistema de monitoramento, dos registros de horário e do confronto com imagens de trânsito obtidas durante a investigação.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso e os dois caminhões continuam desaparecidos. Informações que possam ajudar na localização dos veículos ou na identificação dos envolvidos podem ser comunicadas às forças de segurança de forma anônima.