Um motociclista de 28 anos morreu após colidir contra um cavalo que atravessava a pista na Estrada Tremembé–Pindamonhangaba, na zona rural de Tremembé, durante a madrugada deste sábado (4). A vítima foi identificada como João Vitor Cardoso Ferreira. O animal também morreu em decorrência do impacto.
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O acidente ocorreu na altura do km 132 da rodovia rural. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, João Vitor conduzia a motocicleta quando foi surpreendido pelo cavalo atravessando a via. Com a força da colisão, o motociclista sofreu ferimentos incompatíveis com a vida.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito da vítima ainda no local. O cavalo também morreu na pista.
A ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, e a Polícia Civil instaurou investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente. Até o atendimento inicial da ocorrência, o dono do cavalo não havia sido localizado.
Perícia técnica foi acionada
A perícia técnica foi acionada para analisar o local da colisão. Os peritos devem avaliar fatores como marcas de frenagem, ponto de impacto, posição final da motocicleta e do animal, além das condições da pista, iluminação e sinalização, informações que poderão contribuir para o esclarecimento das causas do acidente.
Após a conclusão dos trabalhos periciais, a motocicleta foi liberada e entregue aos pais da vítima. A medida não interfere na continuidade das investigações, que poderão incluir a coleta de novos documentos, laudos, imagens e depoimentos.
João Vitor nasceu em 21 de fevereiro de 1998. O velório e o sepultamento ocorreram neste sábado (4), em Tremembé, sob forte comoção de familiares e amigos.