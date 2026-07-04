Um motociclista de 28 anos morreu após colidir contra um cavalo que atravessava a pista na Estrada Tremembé–Pindamonhangaba, na zona rural de Tremembé, durante a madrugada deste sábado (4). A vítima foi identificada como João Vitor Cardoso Ferreira. O animal também morreu em decorrência do impacto.

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O acidente ocorreu na altura do km 132 da rodovia rural. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, João Vitor conduzia a motocicleta quando foi surpreendido pelo cavalo atravessando a via. Com a força da colisão, o motociclista sofreu ferimentos incompatíveis com a vida.