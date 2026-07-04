O jovem morto a tiros em Cruzeiro foi identificado como Thauan Fernando da Silva Rodrigues, 21 anos, após homicídio registrado na rua Embaú, na Vila Romana, na madrugada deste sábado (4). A Polícia Civil busca um suspeito visto em imagens com blusa azul e apura a dinâmica do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil às 2h50 e registrada no plantão da Delegacia Seccional de Cruzeiro. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe plantonista foi avisada pela Polícia Militar sobre um homicídio. Em seguida, a Polícia Civil acionou a DIG e a Perícia Técnico-Científica para o atendimento no local.