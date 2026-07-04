São José realizou na manhã deste sábado (4) o primeiro jogo-treino da preparação para a Copa Paulista e acabou derrotado pelo Paulista de Jundiaí por 1 a 0. O único gol da atividade foi marcado por Lucas Batistinha, em confronto disputado em três tempos de 30 minutos.
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O teste fez parte do planejamento da comissão técnica para dar ritmo ao elenco, observar os atletas em situação de jogo e dar sequência ao processo de preparação para a competição estadual. Durante a atividade, o técnico Wilson Júnior utilizou diferentes formações, controlou a minutagem dos jogadores e avaliou alternativas para a equipe.
Apesar do resultado, o treinador destacou a importância do jogo-treino neste momento da pré-temporada. “Foi um jogo-treino importante dentro daquilo que estamos construindo. Conseguimos dar ritmo aos atletas, observar situações de jogo e tirar informações importantes para a sequência da preparação. O grupo respondeu bem ao que foi proposto, e agora é seguir trabalhando para evoluir até a estreia”, destacou Wilson Júnior.
O São José segue com a programação de treinamentos visando a estreia na Copa Paulista. A Águia do Vale entra em campo pela primeira rodada da competição no dia 20 de julho, às 15h, diante do São Caetano, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.