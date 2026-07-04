São José realizou na manhã deste sábado (4) o primeiro jogo-treino da preparação para a Copa Paulista e acabou derrotado pelo Paulista de Jundiaí por 1 a 0. O único gol da atividade foi marcado por Lucas Batistinha, em confronto disputado em três tempos de 30 minutos.

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O teste fez parte do planejamento da comissão técnica para dar ritmo ao elenco, observar os atletas em situação de jogo e dar sequência ao processo de preparação para a competição estadual. Durante a atividade, o técnico Wilson Júnior utilizou diferentes formações, controlou a minutagem dos jogadores e avaliou alternativas para a equipe.