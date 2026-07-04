A morte de Thauan Fernando da Silva Rodrigues, de 21 anos, assassinado a tiros na madrugada deste sábado (4), no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, gerou grande comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e moradores da cidade publicaram dezenas de mensagens de despedida, destacando o bom relacionamento, a educação e a bondade do jovem.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu por volta de 1h20, na rua Embaú, enquanto Thauan estava na área de atendimento de um bar. Segundo as primeiras informações, ele foi surpreendido por um homem armado, que efetuou diversos disparos. A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
Após os trabalhos da perícia, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.
De acordo com o COI (Centro de Operações Integradas), o homicídio foi registrado pelas câmeras de monitoramento da cidade. As imagens serão analisadas para auxiliar na identificação e localização do autor dos disparos.
O caso é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Delegacia Seccional de Polícia de Cruzeiro. Até o momento, ninguém havia sido preso e a motivação do assassinato ainda era desconhecida.
Comoção nas redes sociais
A morte precoce de Thauan mobilizou centenas de manifestações de pesar. Nas redes sociais, amigos e conhecidos descreveram o jovem como uma pessoa educada, bondosa e querida por todos.
Marjorie Vitória escreveu: "Que Deus conforte o coração da família, um menino muito gente boa."
Silvia Araujo também lamentou a perda. "Meus sentimentos aos familiares e amigos. Passava aqui na minha calçada todos os dias."
Em uma das mensagens mais emocionantes, Neide Nunes relembrou a convivência com o jovem. "Ele foi criado junto com meu filho. Não saía da minha casa. Conheço a família toda. Não consegui acreditar até agora. Deus te receba em seus braços. Descanse em paz, Thauan."
Nathalia Anovich afirmou que Thauan era "um menino que todos nós adorávamos", enquanto Ariane Fernanda Araujo destacou que ele era "educado" e um "rapazinho bacana".
Renan Marques também prestou uma homenagem, ressaltando a tristeza pela morte violenta. "É muito triste ver uma vida partir de forma tão precoce e violenta. Que Deus conceda conforto, força e esperança aos familiares e amigos neste momento de profunda dor."
Já Danilo Borges lembrou das qualidades do jovem. "O Thauan Rodrigues era um menino muito bom, puro, com uma aura muito boa. Infelizmente se foi uma pessoa muito bondosa e com um coração puro de verdade."
A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio, identificar o responsável e apurar a motivação do crime.