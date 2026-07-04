A morte de Thauan Fernando da Silva Rodrigues, de 21 anos, assassinado a tiros na madrugada deste sábado (4), no bairro Vila Romana, em Cruzeiro, gerou grande comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e moradores da cidade publicaram dezenas de mensagens de despedida, destacando o bom relacionamento, a educação e a bondade do jovem.

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O crime aconteceu por volta de 1h20, na rua Embaú, enquanto Thauan estava na área de atendimento de um bar. Segundo as primeiras informações, ele foi surpreendido por um homem armado, que efetuou diversos disparos. A vítima morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.