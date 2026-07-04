Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (4), no bairro Vila Romana, em Cruzeiro. O crime aconteceu por volta de 1h20, na rua Embaú, enquanto a vítima estava na área de atendimento de um bar.
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De acordo com as primeiras informações, Thauan Fernando da Silva Rodrigues, de 21 anos, foi surpreendido por um homem armado, que efetuou diversos disparos. O jovem foi atingido e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.
Imagens de câmeras podem ajudar investigação
Segundo o COI (Centro de Operações Integradas), o homicídio foi registrado pelas câmeras de monitoramento da cidade. As imagens deverão ser utilizadas pela polícia para identificar e localizar o autor do crime.
O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Delegacia Seccional de Polícia de Cruzeiro. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso e a motivação do assassinato ainda era desconhecida.
A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio e responsabilizar o autor.