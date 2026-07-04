Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de furto foi presa na manhã deste sábado (4), no bairro Jardim América, em Cruzeiro, durante uma ação da Polícia Militar.
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Segundo a PM, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento de rotina pela região quando abordaram a suspeita. Após consulta aos sistemas policiais, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido contra ela pelo crime de furto.
A mulher foi conduzida ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi oficialmente cumprida. Em seguida, ela permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça.
De acordo com a Polícia Militar, a prisão faz parte das ações permanentes de combate à criminalidade e de cumprimento de mandados judiciais desenvolvidas no município de Cruzeiro, com o objetivo de localizar pessoas procuradas pela Justiça e reforçar a segurança da população.