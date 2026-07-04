04 de julho de 2026
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PATRULHA

Mulher procurada por furto é presa em operação da PM em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Portal Cruzeiro
Operação da Polícia Militar
Operação da Polícia Militar

Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de furto foi presa na manhã deste sábado (4), no bairro Jardim América, em Cruzeiro, durante uma ação da Polícia Militar.

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Segundo a PM, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento de rotina pela região quando abordaram a suspeita. Após consulta aos sistemas policiais, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido contra ela pelo crime de furto.

A mulher foi conduzida ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi oficialmente cumprida. Em seguida, ela permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão faz parte das ações permanentes de combate à criminalidade e de cumprimento de mandados judiciais desenvolvidas no município de Cruzeiro, com o objetivo de localizar pessoas procuradas pela Justiça e reforçar a segurança da população.

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