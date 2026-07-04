Uma mulher procurada pela Justiça pelo crime de furto foi presa na manhã deste sábado (4), no bairro Jardim América, em Cruzeiro, durante uma ação da Polícia Militar.

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Segundo a PM, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento de rotina pela região quando abordaram a suspeita. Após consulta aos sistemas policiais, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto expedido contra ela pelo crime de furto.