Neste sábado (4), é celebrado o Dia do Teleatendente, data que homenageia os profissionais da Central 156. A Urbam antecipou a comemoração para sexta-feira (3), proporcionando aos funcionários um momento de confraternização, com um lanche e uma cabine de fotos para marcar a ocasião.

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A central de atendimento, administrada pela Urbam desde julho de 2022, funciona no UTC (Urbam Technology Center), no Parque Tecnológico, e conta com mais de 150 teleatendentes.