Neste sábado (4), é celebrado o Dia do Teleatendente, data que homenageia os profissionais da Central 156. A Urbam antecipou a comemoração para sexta-feira (3), proporcionando aos funcionários um momento de confraternização, com um lanche e uma cabine de fotos para marcar a ocasião.
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A central de atendimento, administrada pela Urbam desde julho de 2022, funciona no UTC (Urbam Technology Center), no Parque Tecnológico, e conta com mais de 150 teleatendentes.
Juntos, os teleatendentes respondem pelos chamados do 156 e do 153 (Guarda Civil Municipal), além dos agendamentos de consultas e exames da rede municipal de saúde.
Em 2025, foram registradas 965.146 ligações e 821.329 agendamentos (ou agendamentos) da saúde. Os números reforçam o tamanho desta operação na cidade.
Trabalho humanizado
A data ficou ainda mais especial para Adriana, que dividiu o dia de homenagem ao lado da filha, Amanda Quirino, também teleatendente da Central 156. "Tenho muito orgulho da minha filha. É maravilhoso poder dividir essa profissão com ela", conta Adriana emocionada.
"É gratificante trabalhar atendendo o munícipe. Quando ele liga de volta agradecendo por um protocolo que a gente abriu, a gente fica feliz com o trabalho", reforça a teleatendente.
Atendimento
Presente no dia a dia de milhares de joseenses, os teleatendentes servem como uma das principais portas de entrada entre a população e a Prefeitura.
São mais de 3 mil assuntos mapeados e mais de 2.200 tipos de serviços oferecidos, de pedidos de manutenção urbana e limpeza a reclamações, elogios, denúncias e agendamentos de saúde.
É por meio deste trabalho humanizado que grande parte dessas solicitações são registradas, encaminhadas aos departamentos responsáveis e acompanhadas até a solução.
Solicitações 156
A Central 156 funciona de segunda a sábado, das 6h às 22h. Além das ligações para o 156, o munícipe pode acessar os serviços da Central de Atendimento por: