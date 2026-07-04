A equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, apreendeu grande quantidade de entorpecentes durante patrulhamento realizado no bairro Parque dos Ipês, na região sul da cidade.

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Segundo a corporação, os agentes localizaram drogas prontas para comercialização e realizaram a apreensão do material, que foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.