A equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, apreendeu grande quantidade de entorpecentes durante patrulhamento realizado no bairro Parque dos Ipês, na região sul da cidade.
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Segundo a corporação, os agentes localizaram drogas prontas para comercialização e realizaram a apreensão do material, que foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.
Ao todo, foram apreendidas 208 porções de maconha, 215 porções de cocaína, 169 porções de crack e 16 frascos de lança-perfume. No total, a ocorrência resultou na retirada de 608 porções de drogas das ruas, além dos frascos da substância inalante.
Todo o material foi apresentado à autoridade policial de plantão, que determinou a apreensão dos entorpecentes. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos presos durante a ocorrência.
A ação integra o trabalho de patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Civil Municipal em bairros de São José dos Campos, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e reforçar a segurança da população.