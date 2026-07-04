A Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) deu início à programação artística do 56º Festival de Inverno de Campos do Jordão neste sábado (4), reunindo centenas de pessoas no palco do Parque Capivari, um dos principais cartões-postais da cidade.

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Considerado o maior e mais tradicional festival de música clássica da América Latina, o evento segue até 2 de agosto com mais de 80 apresentações gratuitas em Campos do Jordão e na capital paulista. O evento deve atrair cerca de 2,2 milhões de turistas para Campos do Jordão durante o período.