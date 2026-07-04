A Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) deu início à programação artística do 56º Festival de Inverno de Campos do Jordão neste sábado (4), reunindo centenas de pessoas no palco do Parque Capivari, um dos principais cartões-postais da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Considerado o maior e mais tradicional festival de música clássica da América Latina, o evento segue até 2 de agosto com mais de 80 apresentações gratuitas em Campos do Jordão e na capital paulista. O evento deve atrair cerca de 2,2 milhões de turistas para Campos do Jordão durante o período.
Sob a regência do maestro Thierry Fischer, diretor musical e regente titular da Osesp, o concerto de abertura apresentou obras de Johannes Brahms, Felix Mendelssohn e Gabriela Ortiz, proporcionando ao público uma experiência musical de alto nível em um cenário que une cultura, natureza e turismo.
O espetáculo atraiu moradores, turistas e apreciadores da música erudita, que acompanharam a apresentação ao ar livre em uma tarde de céu aberto e clima típico da Serra da Mantiqueira. O Parque Capivari recebeu uma grande estrutura para a abertura oficial do festival, reforçando a importância do evento para o calendário cultural do Estado de São Paulo.
Festival de Inverno
Realizado pela Fundação Osesp, o Festival de Inverno de Campos do Jordão chega à sua 56ª edição consolidado como uma das principais referências culturais do país, promovendo o encontro entre grandes artistas, jovens músicos bolsistas e o público em geral.
Além da programação artística, o festival mantém sua reconhecida vocação pedagógica, oferecendo formação e aperfeiçoamento para estudantes de música de diversas regiões do Brasil.
Ao longo do mês, concertos, recitais, óperas e apresentações especiais ocuparão diferentes espaços da cidade, reforçando Campos do Jordão como um dos principais polos da música clássica na América Latina.
Programação em Campos do Jordão
A programação acontece em diversos espaços da cidade, entre eles o Auditório Claudio Santoro, o Parque Capivari, a Capela São Pedro Apóstolo, o Espaço Cultural Dr. Além, a Concha Acústica do Museu Felícia Leirner e o CARDE Museu. Também haverá apresentações na capital paulista, na Sala São Paulo.
Além da intensa agenda cultural, o festival impulsiona a economia local. A rede hoteleira já registra ocupação entre 80% e 90%, confirmando julho como o mês de maior movimento em Campos do Jordão. A expectativa é de forte aquecimento do comércio, da gastronomia e dos serviços voltados ao turismo.
Criado em 1970, o Festival de Inverno de Campos do Jordão chega à 56ª edição mantendo a tradição de oferecer apresentações gratuitas de grandes orquestras, grupos de câmara e artistas renomados do Brasil e do exterior.
O festival também mantém seu reconhecido módulo pedagógico, considerado um dos mais importantes da música de concerto no Brasil. Nesta edição, serão concedidas 140 bolsas para jovens músicos, que participarão de aulas, ensaios, masterclasses e apresentações ao lado de professores brasileiros e estrangeiros.
A programação inclui ainda apresentações da Brasil Jazz Sinfônica, Camerata Antiqua de Curitiba, Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, Coral Paulistano, Orquestra Joseense, Orquestra Filarmônica Catarinense, além de atrações que aproximam a música clássica de outros estilos, como jazz, música popular brasileira e viola caipira.
Todos os concertos têm entrada gratuita. Em alguns locais é necessária a retirada antecipada de ingressos, enquanto as apresentações no Parque Capivari terão acesso livre.