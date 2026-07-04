A Polícia Civil investiga o furto do sino principal da Comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada no Parque Residencial Flor do Vale, em Tremembé.

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O crime ocorreu na noite de quinta-feira (2), quando criminosos invadiram o templo religioso e levaram um sino avaliado em cerca de R$ 15 mil, além de uma torneira. Os suspeitos também tentaram retirar a fiação elétrica da igreja, mas não conseguiram.