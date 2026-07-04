A Polícia Civil investiga o furto do sino principal da Comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada no Parque Residencial Flor do Vale, em Tremembé.
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O crime ocorreu na noite de quinta-feira (2), quando criminosos invadiram o templo religioso e levaram um sino avaliado em cerca de R$ 15 mil, além de uma torneira. Os suspeitos também tentaram retirar a fiação elétrica da igreja, mas não conseguiram.
De acordo com o boletim de ocorrência, o representante da comunidade fechou o templo após o término da missa, acionou o sistema de alarme e deixou o local normalmente. Pouco depois, por volta das 21h18, a empresa responsável pelo monitoramento informou o disparo do alarme.
Criminosos entraram por janela no 2º andar
Ao retornar à igreja, acompanhado da equipe de segurança, o responsável constatou que os criminosos haviam entrado por uma janela localizada no segundo andar do imóvel. No interior do prédio, foi verificado o furto do sino principal, que mede aproximadamente 50 centímetros e está avaliado em R$ 15 mil, além de uma torneira estimada em R$ 30.
O prejuízo material supera R$ 15 mil, sem considerar os danos estruturais e o impacto causado à comunidade religiosa. Além do valor financeiro, o sino possui importância simbólica e litúrgica, sendo utilizado nas celebrações e fazendo parte da história da igreja.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos também tentaram furtar a fiação elétrica do imóvel, ação que poderia comprometer o funcionamento dos sistemas de iluminação, som, energia, alarme e segurança do templo.
Polícia Civil iniciou investigação
A ocorrência foi registrada como furto qualificado, com indícios de rompimento de obstáculo e prática durante o repouso noturno. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.
Durante a investigação, a Polícia Civil deverá analisar imagens das câmeras de monitoramento, fotografias registradas pela empresa de segurança, possíveis vestígios deixados pelos invasores e relatos de moradores da região.
Os investigadores também apuram se houve tentativa de comercialização do sino furtado, devido ao seu elevado valor e às características do objeto.
O caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Tremembé, que trabalha para identificar os autores e recuperar os bens furtados.