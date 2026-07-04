04 de julho de 2026
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FURTO EM IGREJA

Ladrões invadem e furtam sino de R$ 15 mil de igreja em Tremembé

Por Jesse Nascimento | Tremembé
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Jesse Nascimento/Vale 360 News
Policiais Militares estiveram na igreja na manhã deste sábado
Policiais Militares estiveram na igreja na manhã deste sábado

A Polícia Civil investiga o furto do sino principal da Comunidade Nossa Senhora das Graças, localizada no Parque Residencial Flor do Vale, em Tremembé.

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O crime ocorreu na noite de quinta-feira (2), quando criminosos invadiram o templo religioso e levaram um sino avaliado em cerca de R$ 15 mil, além de uma torneira. Os suspeitos também tentaram retirar a fiação elétrica da igreja, mas não conseguiram.

De acordo com o boletim de ocorrência, o representante da comunidade fechou o templo após o término da missa, acionou o sistema de alarme e deixou o local normalmente. Pouco depois, por volta das 21h18, a empresa responsável pelo monitoramento informou o disparo do alarme.

Criminosos entraram por janela no 2º andar

Ao retornar à igreja, acompanhado da equipe de segurança, o responsável constatou que os criminosos haviam entrado por uma janela localizada no segundo andar do imóvel. No interior do prédio, foi verificado o furto do sino principal, que mede aproximadamente 50 centímetros e está avaliado em R$ 15 mil, além de uma torneira estimada em R$ 30.

O prejuízo material supera R$ 15 mil, sem considerar os danos estruturais e o impacto causado à comunidade religiosa. Além do valor financeiro, o sino possui importância simbólica e litúrgica, sendo utilizado nas celebrações e fazendo parte da história da igreja.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos também tentaram furtar a fiação elétrica do imóvel, ação que poderia comprometer o funcionamento dos sistemas de iluminação, som, energia, alarme e segurança do templo.

Polícia Civil iniciou investigação

A ocorrência foi registrada como furto qualificado, com indícios de rompimento de obstáculo e prática durante o repouso noturno. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Durante a investigação, a Polícia Civil deverá analisar imagens das câmeras de monitoramento, fotografias registradas pela empresa de segurança, possíveis vestígios deixados pelos invasores e relatos de moradores da região.

Os investigadores também apuram se houve tentativa de comercialização do sino furtado, devido ao seu elevado valor e às características do objeto.

O caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Tremembé, que trabalha para identificar os autores e recuperar os bens furtados.

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