Uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (3), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento por volta das 17h50 quando abordou o suspeito, que estaria comercializando entorpecentes na região.
Durante a ação, os policiais apreenderam um tijolo de maconha, além de 48 porções da mesma droga, 46 porções de cocaína e 25 pedras de crack.
Ao todo, foram recolhidos 722,45 gramas de maconha, 47,34 gramas de cocaína e 16,45 gramas de crack, reforçando o combate ao tráfico de drogas no município.
O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Caraguatatuba, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.