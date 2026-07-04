04 de julho de 2026
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PRISÃO

Baep prende suspeito e apreende quase 1kg de drogas em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Baep
Drogas apreendidas em Caraguatatuba
Drogas apreendidas em Caraguatatuba

Uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (3), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento por volta das 17h50 quando abordou o suspeito, que estaria comercializando entorpecentes na região.

Durante a ação, os policiais apreenderam um tijolo de maconha, além de 48 porções da mesma droga, 46 porções de cocaína e 25 pedras de crack.

Ao todo, foram recolhidos 722,45 gramas de maconha, 47,34 gramas de cocaína e 16,45 gramas de crack, reforçando o combate ao tráfico de drogas no município.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Caraguatatuba, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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