Uma operação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (3), no bairro Travessão, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento por volta das 17h50 quando abordou o suspeito, que estaria comercializando entorpecentes na região.