O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos abre a segunda-feira (6) com 541 vagas de emprego disponíveis em diversas áreas de atuação, para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O destaque da semana é a função de operador de teleatendimento ativo (telemarketing), que concentra o maior número de oportunidades. Ao todo, são 200 vagas, incluindo 30 exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).
Também se destacam as vagas para atendente de lanchonete (35), auxiliar de limpeza (24), vendedor interno (18), montador (15) e encanador (14).
A relação completa de vagas e requisitos pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (veja aqui).
PAT fica no Centro de São José
O PAT está localizado na Praça Afonso Pena, 175, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Todos os serviços são gratuitos para trabalhadores e empregadores.
As vagas são atualizadas diariamente no site da Prefeitura, a partir das 18h. Antes de se dirigir ao posto, os interessados devem verificar se atendem aos requisitos exigidos para a vaga pretendida.
Caso tenham perfil compatível, os candidatos devem comparecer ao PAT munidos de carteira de trabalho (digital ou física) e documento de identificação. Se possível, também é recomendável levar o currículo atualizado.