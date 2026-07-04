A Polícia Militar realizou três ações que resultaram na prisão de dois procurados pela Justiça e na apreensão de drogas e dinheiro em cidades do Vale do Paraíba, nessa sexta-feira (3) e sábado (4).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em Guaratinguetá, equipes da Força Tática do 23º BPM/I prenderam, na noite de sexta, um homem procurado pela Justiça. Durante patrulhamento pelo bairro Beira Rio, os policiais abordaram o suspeito e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
Já na manhã deste sábado, em Cruzeiro, policiais militares do 23º BPM/I capturaram uma mulher procurada pela Justiça durante patrulhamento no bairro Jardim América. Contra ela havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Após a abordagem, a suspeita foi conduzida ao Plantão Policial e permaneceu presa.
Também na manhã de sexta, em Queluz, policiais militares apreenderam drogas e dinheiro durante patrulhamento no bairro São Benedito. Segundo a corporação, um suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe, abandonando uma bolsa durante a fuga. Apesar do acompanhamento, ele conseguiu escapar.
Na bolsa deixada para trás, os policiais localizaram porções de drogas e uma quantia em dinheiro. Todo o material foi apreendido e apresentado no Plantão Policial, onde o caso foi registrado para as providências da Polícia Judiciária.