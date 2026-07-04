A Polícia Militar realizou três ações que resultaram na prisão de dois procurados pela Justiça e na apreensão de drogas e dinheiro em cidades do Vale do Paraíba, nessa sexta-feira (3) e sábado (4).

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Em Guaratinguetá, equipes da Força Tática do 23º BPM/I prenderam, na noite de sexta, um homem procurado pela Justiça. Durante patrulhamento pelo bairro Beira Rio, os policiais abordaram o suspeito e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.