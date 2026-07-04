O São José Basketball já conhece seu caminho na disputa do Campeonato Paulista de Basquete 2026. A Federação Paulista de Basquete divulgou a tabela detalhada da primeira fase e as diretrizes da competição, que terá início em agosto. Pentacampeão estadual e semifinalista da última edição, o time joseense fará sua estreia diante da torcida.

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A primeira partida do São José será no dia 6 de agosto, uma quinta-feira, às 19h30, no ginásio Linneu de Moura, contra o Paulistano. O confronto abre a caminhada da equipe em busca de mais um título estadual.