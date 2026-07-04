O São José Basketball já conhece seu caminho na disputa do Campeonato Paulista de Basquete 2026. A Federação Paulista de Basquete divulgou a tabela detalhada da primeira fase e as diretrizes da competição, que terá início em agosto. Pentacampeão estadual e semifinalista da última edição, o time joseense fará sua estreia diante da torcida.
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A primeira partida do São José será no dia 6 de agosto, uma quinta-feira, às 19h30, no ginásio Linneu de Moura, contra o Paulistano. O confronto abre a caminhada da equipe em busca de mais um título estadual.
O Campeonato Paulista deste ano contará com oito equipes: Bauru, Corinthians, Sesi Franca, Mogi Basquete, Osasco, Paulistano, Pinheiros e São José Basketball. Em comparação com a temporada passada, as equipes de Rio Claro, Liga Sorocabana e Limeira deixaram a competição por questões financeiras.
O regulamento prevê que todos os participantes se enfrentem em turno único durante a fase classificatória. Ao fim dessa etapa, os oito clubes avançam para os playoffs, com a classificação servindo para definir os confrontos do mata-mata.
Nas quartas de final, as séries serão disputadas em melhor de três partidas. Já as semifinais e a decisão do título acontecerão em séries melhor de cinco jogos.
Depois de alcançar as semifinais em 2025, o São José Basketball inicia a nova campanha com a expectativa de voltar a disputar o título estadual e ampliar sua tradição na competição, da qual já conquistou cinco troféus.
Confira os jogos do São José Basketball:
06/08 (quinta-feira) às 19h30 - São José x Paulistano - Ginásio Linneu de Moura
08/08 (sábado) às 16h - Corinthians x São José - São Paulo
12/08 (quarta-feira) às 20h - Mogi x São José - Mogi das Cruzes
16/08 (domingo) às 11h - São José x Osasco - Ginásio Linneu de Moura
19/08 (quarta-feira) às 19h30 - Bauru x São José - Bauru
23/08 (domingo) às 11h - São José x Sesi Franca - Ginásio Linneu de Moura
27/08 (quinta-feira) às 19h30 - São José x Pinheiros - Ginásio Linneu de Moura