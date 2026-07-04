A Polícia Militar apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em Aparecida, na noite de sexta-feira (3). A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento no bairro Santa Terezinha.
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Segundo a PM, o adolescente foi abordado em atitude suspeita e, durante a revista, os policiais localizaram 74 microtubos de crack, 119 porções de cocaína, 57 invólucros de maconha, R$ 347,05 em dinheiro e um aparelho celular.
Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
A Polícia Militar reforça que o combate ao tráfico de drogas continua sendo uma das prioridades das ações ostensivas realizadas na região, com o objetivo de reduzir a criminalidade e aumentar a segurança da população.