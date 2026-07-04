A Polícia Militar realizou duas ações contra o tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (3), em Cachoeira Paulista, que terminaram com um homem preso e um adolescente apreendido. As ocorrências foram registradas durante operações do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Na primeira ocorrência, durante uma operação conjunta na avenida Marginal do Rio Paraíba, nas proximidades da estação férrea, os policiais avistaram um suspeito que tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes, chegando a arremessar uma sacola durante a tentativa de escape.