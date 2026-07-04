A Polícia Militar realizou duas ações contra o tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (3), em Cachoeira Paulista, que terminaram com um homem preso e um adolescente apreendido. As ocorrências foram registradas durante operações do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Na primeira ocorrência, durante uma operação conjunta na avenida Marginal do Rio Paraíba, nas proximidades da estação férrea, os policiais avistaram um suspeito que tentou fugir ao perceber a aproximação das equipes, chegando a arremessar uma sacola durante a tentativa de escape.
Após a abordagem, os policiais apreenderam 44 pedras de crack, 78 buchas de maconha, 12 buchas grandes de maconha, 10 potes contendo maconha, 14 porções de dry, R$ 1.419 em dinheiro e um telefone celular.
Durante consulta ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), foi constatado que o suspeito estava evadido do sistema prisional, sendo recapturado. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.
Adolescente apreendido
Em outra ação, realizada durante a Operação Saturação na Avenida dos Ferroviários, policiais militares abordaram um adolescente na linha férrea. Com ele, foram encontrados 116 pinos de cocaína, totalizando 128 gramas, 38 pedras de crack, com peso de 30 gramas, além de R$ 119 em dinheiro.
O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial e permaneceu à disposição da Justiça por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
As duas ocorrências reforçam as ações da Polícia Militar de combate ao tráfico de drogas em Cachoeira Paulista, resultando na retirada de entorpecentes de circulação, na prisão de um foragido da Justiça e na apreensão de um adolescente envolvido com o tráfico.