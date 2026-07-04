O Santuário Nacional de Aparecida vai inaugurar o novo Espaço do Peregrino, uma iniciativa do Núcleo de Turismo, vinculado ao CIT (Centro de Informações Turísticas), no dia 10 de julho, às 10h30.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A partir desta data, os romeiros poderão usufruir de serviços que tornarão a experiência na Casa da Padroeira do Brasil ainda mais acolhedora e especial, informou a Basílica.
O local, situado na antiga recepção do CCO (Centro de Controle Operacional) e próximo ao portão de acesso ao Santuário Nacional pela avenida Itaguaçu, oferecerá os serviços de emissão de Certificado de Peregrinação, serviço de banho aos peregrinos e área de descanso para motoristas de ônibus de excursão, em uma estrutura ampla com apoio de banheiros e totens de autoatendimento.
Segundo o Santuário, a nova infraestrutura surge para facilitar as experiências dos peregrinos com as celebrações, o Sacramento da Reconciliação, o Circuito de Visitação, dentre outras atividades de fé oferecidas no maior santuário mariano do mundo.
Certificado de Peregrino
Os romeiros que vêm ao Santuário a pé por alguma rota de peregrinação têm a oportunidade de retirar o certificado quando chegam até o destino final. A taxa de emissão de certificados é de R$ 15.
Segundo Juliana Neves, supervisora do CIT, o serviço que até o momento é oferecido na marquise (corredor principal) do Centro de Apoio ao Romeiro passará a ser disponibilizado exclusivamente no novo Espaço do Peregrino após a inauguração.
Quem já visitou o Santuário sabe como o estacionamento, principalmente em datas festivas, fica repleto de meios de transporte, especialmente os ônibus vindos de todas as regiões do país. Muitos grupos viajam longas distâncias e, pensando no bem-estar dos motoristas, o Espaço do Peregrino oferecerá descanso gratuitamente.
Esse serviço é somente para os motoristas de ônibus e, para usufruir, será necessário cadastro e retirada da pulseira de acesso.
Para quem deseja encontrar um lugar para banho, agora será possível dentro das localidades do Santuário. A taxa de manutenção para banho é de R$ 15.
A inauguração acontecerá no primeiro dia da Romaria da Família dos Devotos, marcada para acontecer em 10, 11 e 12 de julho no Santuário Nacional.
Veja os horários previstos para o funcionamento do Espaço do Peregrino:
6h às 18h, de segunda a sábado
6h às 17h no domingo
Tanto a emissão de certificados como o serviço de banho estarão disponíveis a todos os públicos: peregrinos e visitantes em geral.