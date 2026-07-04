O Santuário Nacional de Aparecida vai inaugurar o novo Espaço do Peregrino, uma iniciativa do Núcleo de Turismo, vinculado ao CIT (Centro de Informações Turísticas), no dia 10 de julho, às 10h30.

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A partir desta data, os romeiros poderão usufruir de serviços que tornarão a experiência na Casa da Padroeira do Brasil ainda mais acolhedora e especial, informou a Basílica.