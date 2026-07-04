A Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, realiza entre 8 e 12 de julho o 28º Acampamento “Por Hoje Não vou pecar” (PHN), um dos maiores encontros de evangelização de jovens do Brasil. A expectativa é de reunir mais de 100 mil pessoas.

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Em 2025, o evento reuniu cerca de 200 mil pessoas ao longo de cinco dias. Esta edição terá como tema: “Alvejados, lavados pelo sangue do Cordeiro”, inspirado na passagem bíblica de Apocalipse 7,14.