A Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, realiza entre 8 e 12 de julho o 28º Acampamento “Por Hoje Não vou pecar” (PHN), um dos maiores encontros de evangelização de jovens do Brasil. A expectativa é de reunir mais de 100 mil pessoas.
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Em 2025, o evento reuniu cerca de 200 mil pessoas ao longo de cinco dias. Esta edição terá como tema: “Alvejados, lavados pelo sangue do Cordeiro”, inspirado na passagem bíblica de Apocalipse 7,14.
A partir do tema, segundo a Canção Nova, o PHN 2026 convida os jovens a refletirem sobre a experiência cristã de conversão e vida nova, tendo como centralidade o sacrifício de Cristo, representado na imagem do Cordeiro.
Ao longo dos cinco dias, o público contará com pregações, momentos de oração, adoração ao Santíssimo Sacramento, celebrações eucarísticas, confissões, shows e luau.
Entre os convidados confirmados estão os missionários e sacerdotes da Canção Nova Wagner Ferreira, Roger Luis, Adriano Zandoná, Elenildo Pereira e José Augusto.
Também participam Pitter Di Laura, atual líder do PHN, entre outros convidados, como, por exemplo, Padre Paulo Ricardo, da Diocese de Cuiabá (MT) e Padre Ailton Fernandes, fundador da Fraternidade São João Paulo 2º.
Os shows desta edição terão mais de 30 atrações musicais, entre elas: Amor e Adoração, Brais Oss, Forró Naré, Juninho Cassimiro, Ramon e Rafael, Fraternidade São João Paulo II, Missionário Shalom, Colo de Deus, Rosa de Sarom e Gerados pela Imaculada. O show PHN será conduzido por Pitter Di Laura, compositor da música-tema do evento: “Alvejado”.
Semana Jovem
Realizada no Auditório São Paulo, a “Semana Jovem” oferecerá pregações, Adoração e atendimento de oração individual, com entrada gratuita (vagas limitadas à capacidade do local). A proposta é, durante esses dias de evento, “transformar” o local numa “Casa de Oração”.
Apenas o Encontro com os Influenciadores, na quarta-feira, dia 8 de julho, às 8h, terá participação mediante inscrição. A iniciativa reunirá jovens de diversas regiões do Brasil para um dia de formação e reflexão sobre como o ambiente digital pode se tornar um espaço de evangelização e comunicação da fé. O encontro é promovido pelos Jovens Canção Nova em parceria com o projeto Missionários Digitais.
Iniciativa “Doe um livro”
Durante o PHN, os participantes poderão colaborar com a campanha "Doe um Livro", promovida pelo Instituto Canção Nova. A iniciativa visa arrecadar obras literárias para ampliar o acervo da biblioteca da instituição, fortalecendo um importante espaço de incentivo à leitura, ao aprendizado e à formação dos estudantes.
As doações poderão ser entregues no balcão da Acolhida, localizado atrás do Rincão do Meu Senhor. A lista de títulos sugeridos pelo Instituto está disponível neste link.
Outra iniciativa do PHN será uma Ação Social de engajamento dos jovens no recolhimento de lixo durante o PHN 2026. Inspirada no clima da Copa do Mundo, a dinâmica focará nas virtudes dos Santos que serão tema das pregações. Os participantes serão motivados a recolher o lixo e descartá-lo corretamente nos locais sinalizados.
Para dinamizar a ação, o público será dividido em duas equipes que competirão numa espécie de “game”, depositando os descartes em contêineres específicos . O objetivo principal é incentivar os jovens a colocarem em prática os ensinamentos vivenciados ao longo do PHN por meio de gestos concretos de responsabilidade, cuidado e serviço.
Durante todo o Acampamento PHN, o Centro Médico Padre Pio, em Cachoeira Paulista, mantido pela Fundação João Paulo 2º, estará aberto e preparado para acolher e cuidar dos peregrinos, oferecendo uma estrutura de saúde organizada e segura para atender às necessidades que possam surgir ao longo do evento.
O local contará com equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros e técnicos) para atendimentos de rotina e de urgência, além de ambulâncias de suporte básico e avançado estrategicamente posicionadas, garantindo agilidade no atendimento e contribuindo para que todos os participantes vivam a experiência do PHN com mais tranquilidade, segurança e cuidado.
Por Hoje Não
O PHN nasceu com a proposta de ajudar especialmente os jovens a dizerem “não” ao pecado e “sim” a Deus a cada novo dia. Mais do que um evento, é um chamado à vivência da fé sustentada pela Palavra e pela Eucaristia. O evento é gratuito e aberto a todos que desejam aprofundar sua experiência de fé a partir do mistério da Eucaristia.
A estrutura conta com estacionamento, áreas de acampamento organizadas em setores familiar, masculino e feminino – Camping Canção Nova 2026 –, além de infraestrutura preparada para acolher os participantes. A Canção Nova também dispõe de restaurante e lanchonetes. Para o PHN, mais de 50 pontos de alimentação estarão à disposição dos participantes.