A história que comoveu moradores de Jacareí e do Vale do Paraíba teve um desfecho triste. Denise Zaic Pereira Nascimento morreu neste sábado (4), aos 63 anos, sem conseguir realizar o maior sonho de sua vida: conhecer o pai, cuja identidade permaneceu um mistério até o fim.

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Diagnosticada com um agressivo câncer no pâncreas e em estado terminal, Denise havia emocionado a região após tornar pública, por meio da família, a busca pelo homem que nunca conheceu. Sem nome, sobrenome ou qualquer informação concreta sobre o paradeiro do pai, ela alimentava a esperança de encontrá-lo antes da morte.