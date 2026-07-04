A história que comoveu moradores de Jacareí e do Vale do Paraíba teve um desfecho triste. Denise Zaic Pereira Nascimento morreu neste sábado (4), aos 63 anos, sem conseguir realizar o maior sonho de sua vida: conhecer o pai, cuja identidade permaneceu um mistério até o fim.
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Diagnosticada com um agressivo câncer no pâncreas e em estado terminal, Denise havia emocionado a região após tornar pública, por meio da família, a busca pelo homem que nunca conheceu. Sem nome, sobrenome ou qualquer informação concreta sobre o paradeiro do pai, ela alimentava a esperança de encontrá-lo antes da morte.
Moradora do Jardim Paraíso, em Jacareí, Denise estava sob cuidados paliativos. Segundo familiares, a doença avançou rapidamente, reduzindo as chances de que o reencontro acontecesse. Ela morreu no começo desta madrugada.
As últimas homenagens à moradora de Jacareí serão realizadas neste sábado (4), no Campo das Oliveiras, no Centro da cidade. A cerimônia de despedida está marcada para domingo (5), das 9h às 13h, seguida do sepultamento no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Busca pelo pai
A mobilização começou após a filha, Vivian Josefa Zaic Pereira Machado, revelar a história da mãe. Ela contou que Denise nasceu de um relacionamento sem compromisso e que a avó, Clarice Zaic, criou a filha sozinha em uma época marcada pelo preconceito contra mães solteiras.
Com a morte da mãe, há cerca de 15 anos, desapareceram também as poucas pistas que poderiam levar ao paradeiro do pai. A família acreditava que ele poderia viver em Jacareí ou na capital paulista, mas nunca encontrou qualquer confirmação.
Vivian relatou que a mãe tentou localizar o pai diversas vezes ao longo da vida, mas jamais obteve sucesso. Informações desencontradas indicavam que ele poderia ser médico ou fazendeiro, porém nenhuma delas foi comprovada.
Mãe de oito filhos e avó de 11 netos, Denise carregou durante toda a vida o desejo de descobrir suas origens. Segundo a filha, esse sonho nunca foi abandonado, mesmo durante o tratamento contra o câncer.
A esperança de encontrar o pai mobilizou moradores da região, que compartilharam a história nas redes sociais na tentativa de ajudar a família. Apesar da corrente de solidariedade, o reencontro não aconteceu.
Homenagens nas redes
Nas redes sociais, amigos e moradores lamentaram a morte de Denise. Entre as mensagens, Cristiane Aparecida da Silva de Oliveira escreveu: "Meus sentimentos. Que a sua alma descanse em paz, dona Denise".
Julliany Soares também prestou homenagem: "Meus sentimentos. Que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos". Nice Rodrigues manifestou solidariedade à família, desejando conforto neste momento de luto.