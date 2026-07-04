O Manthiqueira de Guaratinguetá visita o José Bonifácio na manhã deste domingo (5), a partir das 10h, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi, pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’. Esse jogo será na cidade vizinha porque o estádio Pereirão foi vetado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) por conta do estado ruim do gramado.
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E o time da região, sob comando do técnico Dado Oliveira, terá uma missão das mais complicadas. Afinal de contas, precisa reverter uma desvantagem altamente favorável para o adversário, que abriu 2 a 0 no jogo de ida, no sábado passado, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.
Na prática, a Laranja Mecânica precisa vencer por três gols de diferença para se classificar e seguir adiante. Se vencer por diferença de dois gols, conforme prevê o regulamento, a decisão da vaga irá para os pênaltis. Qualquer outro resultado classifica o time do José Bonifácio e encerra a temporada do time da região, que só voltaria a jogar em 2027.
Assim, a situação é das mais complicadas para o Manthiqueira, que fora de casa só conseguiu uma vitória acima de dois gols na penúltima rodada, quando goleou o lanterna Barcelona em São Paulo por 5 a 1.
Além disso, a Laranja Mecânica tem outros dois desafios: quebrar a invencibilidade do José Bonifácio, único invicto do torneio, e que ainda tem a melhor defesa da temporada, com apenas seis gols sofridos, ao lado do Itaquaquecetuba e do Flamengo de Guarulhos.
Se conseguir o feito, o Manthiqueira irá para as quartas de final para seguir em novo mata-mata. Apenas o campeão e o vice conquistam o acesso para a Série A-4 do Campeonato Paulista do ano que vem.