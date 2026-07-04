O Manthiqueira de Guaratinguetá visita o José Bonifácio na manhã deste domingo (5), a partir das 10h, no estádio Alberto Victolo, em Tanabi, pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’. Esse jogo será na cidade vizinha porque o estádio Pereirão foi vetado pela FPF (Federação Paulista de Futebol) por conta do estado ruim do gramado.

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E o time da região, sob comando do técnico Dado Oliveira, terá uma missão das mais complicadas. Afinal de contas, precisa reverter uma desvantagem altamente favorável para o adversário, que abriu 2 a 0 no jogo de ida, no sábado passado, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.