Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo no bairro Veraneio Ijal, em Jacareí. A prisão foi realizada por policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após uma denúncia de que o suspeito estaria anunciando a venda de uma pistola por meio de grupos de WhatsApp.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu informações de inteligência sobre a negociação ilegal da arma e seguiu até o endereço vinculado ao investigado, na tarde de quinta-feira (2). No primeiro contato, o jovem negou possuir o armamento e afirmou não saber do que se tratava a denúncia.
Durante a abordagem, porém, ele acabou confessando que comercializava a arma e revelou ter arremessado uma bolsa preta em um terreno vizinho ao perceber a chegada dos policiais.
Após buscas no local indicado, os policiais encontraram a bolsa contendo uma pistola calibre .22 sem identificação de fabricante, com a numeração suprimida, além de duas munições intactas do mesmo calibre. O telefone celular do suspeito também foi apreendido para investigação.
Suspeito foi preso em flagrante
A ocorrência foi registrada como posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O delegado responsável determinou a prisão em flagrante do investigado.
Embora tenha sido arbitrada fiança equivalente a dois salários mínimos, a Polícia Civil representou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Entre os argumentos apresentados estão os antecedentes policiais do investigado e o risco de reiteração criminosa.
O caso será analisado pelo Poder Judiciário. A arma, as munições, o celular e a bolsa apreendidos passarão por perícia e permanecerão à disposição da investigação.