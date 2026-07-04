Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo no bairro Veraneio Ijal, em Jacareí. A prisão foi realizada por policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após uma denúncia de que o suspeito estaria anunciando a venda de uma pistola por meio de grupos de WhatsApp.

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Segundo o boletim de ocorrência, a equipe recebeu informações de inteligência sobre a negociação ilegal da arma e seguiu até o endereço vinculado ao investigado, na tarde de quinta-feira (2). No primeiro contato, o jovem negou possuir o armamento e afirmou não saber do que se tratava a denúncia.