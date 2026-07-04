O estado de São Paulo começou este sábado (4) com temperaturas baixas em diversas regiões e formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. A menor temperatura registrada foi em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, onde os termômetros marcaram 7,6°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

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O nevoeiro foi observado em diferentes pontos do estado, mas tende a se dissipar ao longo da manhã com o aquecimento provocado pelo sol.