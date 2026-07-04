O estado de São Paulo começou este sábado (4) com temperaturas baixas em diversas regiões e formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. A menor temperatura registrada foi em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, onde os termômetros marcaram 7,6°C, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
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O nevoeiro foi observado em diferentes pontos do estado, mas tende a se dissipar ao longo da manhã com o aquecimento provocado pelo sol.
De acordo com a previsão do tempo, a faixa leste paulista – onde está o Vale do Paraíba – permanecerá com maior quantidade de nuvens durante o dia devido à atuação de ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico. Nessas regiões, há possibilidade de chuva fraca, principalmente em áreas próximas ao litoral.
No restante do estado, o predomínio de uma massa de ar seco mantém o tempo estável, com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva.
A umidade relativa do ar deve atingir níveis inferiores a 30% em municípios das regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto, condição que exige atenção com a hidratação e os cuidados com a saúde.
As temperaturas máximas variam conforme a região. Na faixa leste e na região de Itapeva, o céu mais encoberto limita a elevação dos termômetros, com máximas entre 12°C e 20°C. Já nas regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto, o calor predomina durante a tarde, com temperaturas entre 27°C e 31°C.
Nas demais cidades paulistas, as máximas previstas ficam entre 23°C e 28°C, mantendo o tempo firme durante todo o sábado.