Uma operação integrada das forças de segurança e de órgãos da Prefeitura de Caraguatatuba mobilizou equipes na noite dessa sexta-feira (3) para intensificar o combate à criminalidade e fiscalizar estabelecimentos comerciais no município.
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Batizada de Operação Caraguá Segura, a ação teve como foco a fiscalização de adegas e outros locais considerados estratégicos para a prevenção de delitos.
Coordenada pelo 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a operação reuniu equipes do Comando de Força Patrulha, Ronda de Apoio, Rádio Patrulha e Companhia de Força Tática, além da Polícia Civil, GCM (Guarda Civil Municipal) e diversos setores da administração municipal.
Durante a ação, foram abordadas 84 pessoas. Ao todo, duas ocorrências foram encaminhadas ao Distrito Policial, além da condução de cinco adolescentes. A Vigilância Sanitária também lavrou três autos de infração durante as fiscalizações realizadas nos estabelecimentos.
Operação contou com secretarias
Além das forças policiais, participaram da operação representantes das secretarias municipais de Fiscalização Tributária, Urbanismo, Saúde e Assistência Social, além da Vigilância Sanitária e dos Conselhos Tutelares das regiões Sul e Centro.
Segundo a Polícia Militar, a Operação Caraguá Segura tem como objetivo ampliar a presença das forças de segurança em áreas estratégicas, identificar irregularidades administrativas e reforçar a sensação de segurança da população por meio de ações conjuntas entre os órgãos públicos.
A iniciativa faz parte das estratégias de prevenção à criminalidade adotadas no município e busca intensificar a fiscalização de estabelecimentos comerciais, especialmente aqueles considerados sensíveis para ocorrências policiais e infrações administrativas.