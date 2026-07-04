São José dos Campos gerou 3.542 empregos nos últimos 12 meses e se tornou a décima cidade do estado de São Paulo que mais abriu postos de trabalho no período, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).
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A maior cidade do Vale do Paraíba ficou atrás da capital São Paulo (85.380) e cidades como Osasco (31.965) e Barueri (10.153), que lideram no ranking paulista. Os dados levam em conta os empregos gerados entre junho de 2025 a maio de 2026.
Além de São José, o Vale tem mais sete cidades entre as 100 que mais geraram empregos nos últimos 12 meses.
Taubaté é a 16ª cidade do estado que mais gerou empregos nos últimos 12 meses, com saldo de 2.120 postos de trabalho. Na sequência, aparecem Caçapava (829 vagas / 47ª), Guaratinguetá (568 / 60ª), São Sebastião (445 / 71ª), Aparecida (369 / 79ª), Lorena (291 / 97ª) e Ubatuba (285 / 99ª).
A primeira cidade do Vale fora do ‘top 100’ é Ilhabela, com 269 empregos gerados nos últimos 12 meses, ocupando a 104ª posição da lista.
Saldo negativo
Três cidades da região estão entre as 25 que mais perderam empregos nos últimos 12 meses. Jambeiro é a 14ª com o maior saldo negativo (-595), seguida de Jacareí (-419 / 21ª) e Caraguatatuba (-417 / 22ª).
A cidade paulista que mais perdeu empregos foi Santa Rita do Passa Quatro, com saldo de -5.533 postos de trabalho.