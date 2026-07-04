São José dos Campos gerou 3.542 empregos nos últimos 12 meses e se tornou a décima cidade do estado de São Paulo que mais abriu postos de trabalho no período, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

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A maior cidade do Vale do Paraíba ficou atrás da capital São Paulo (85.380) e cidades como Osasco (31.965) e Barueri (10.153), que lideram no ranking paulista. Os dados levam em conta os empregos gerados entre junho de 2025 a maio de 2026.