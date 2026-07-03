O São José Futsal venceu o Minas por 5 a 1 na noite desta sexta-feira (3), no ginásio do Altos da Ponte, em São José dos Campos, pela 11ª rodada da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Com isso, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, chega aos 8 pontos, deixa a lanterna e, ao menos por enquanto, também sai da zona de rebaixamento com essa segunda vitória no torneio. Já os mineiros continuam com 11 pontos, mas fora da zona de classificação.