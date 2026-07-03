O São José Futsal venceu o Minas por 5 a 1 na noite desta sexta-feira (3), no ginásio do Altos da Ponte, em São José dos Campos, pela 11ª rodada da edição 2026 da LNF (Liga Nacional de Futsal).
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Com isso, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, chega aos 8 pontos, deixa a lanterna e, ao menos por enquanto, também sai da zona de rebaixamento com essa segunda vitória no torneio. Já os mineiros continuam com 11 pontos, mas fora da zona de classificação.
Na próxima rodada, o time da região entra em quadra no outro sábado (11), em visita ao Jaraguá (SC), a partir das 19h30, na Arena Jaraguá. Um dia antes, também às 19h30, o Minas visita o Corinthians, o ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.
Nesta sexta, o São José começou melhor e abriu o placar logo a 1min do primeiro tempo, aliviando o clima tenso em quadra. No lance, Gomes completou para a rede: 1 a 0.
Em seguida, aos 5min, o time da região marcou o segundo, desta vez com a ajuda de Maia, do Minas, que marcou contra: 2 a 0.
Ainda no primeiro tempo, aos 15min, novamente com Gomes, o São José ampliou o placar para 3 a 0 sobre os mineiros.
Na etapa final, o quarto gol saiu aos 13min, com os joseenses chegando aos 4 a 0 com gol de Erick, praticamente assegurando o placar. Em seguida, aos 16min, Igor da Costa descontou para o Minas: 4 a 1. Antes do final do jogo, o São José ainda chegou ao quinto gol, ampliando a vantagem: 5 a 1, Lukinhas.