A Fifa confirmou que não fará mudanças na programação dos jogos deste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com isso, as partidas entre Brasil e Noruega, às 17h (de Brasília), e México e Inglaterra, às 21h, serão realizadas nos horários previamente definidos.

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A possibilidade de alteração foi analisada por causa da previsão de tempestades e do risco de alagamentos na Cidade do México, onde será disputado o confronto entre mexicanos e ingleses. A entidade avaliou o cenário, mas optou por manter o cronograma original.