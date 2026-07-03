A Fifa confirmou que não fará mudanças na programação dos jogos deste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com isso, as partidas entre Brasil e Noruega, às 17h (de Brasília), e México e Inglaterra, às 21h, serão realizadas nos horários previamente definidos.
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A possibilidade de alteração foi analisada por causa da previsão de tempestades e do risco de alagamentos na Cidade do México, onde será disputado o confronto entre mexicanos e ingleses. A entidade avaliou o cenário, mas optou por manter o cronograma original.
A maior preocupação era justamente com o duelo entre México e Inglaterra. Havia a possibilidade de antecipar o início da partida para reduzir os impactos das condições climáticas previstas para a noite, mas a mudança foi descartada após a análise da organização do torneio.
Com a decisão, o Brasil segue confirmado para enfrentar a Noruega às 17h, em Nova Jersey, em busca de uma vaga nas quartas de final da competição, enquanto México e Inglaterra entram em campo às 21h, conforme a tabela oficial.