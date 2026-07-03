A influenciadora teen Maysa passou a receber críticas nas redes sociais após publicar vídeos mostrando a preparação para o enterro da avó. Nas gravações, divulgadas em sua conta no TikTok, ela apresentou a roupa, a maquiagem e o penteado escolhidos para a cerimônia.

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Nos vídeos, a adolescente também registrou parte de sua rotina antes do velório e utilizou tendências populares da plataforma. As publicações ganharam grande repercussão e provocaram debates entre usuários sobre a exposição de momentos de luto nas redes sociais.