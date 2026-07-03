O casamento foi registrado em cartório de Potim, na RMVale, onde o empresário está detido. Brennand foi representado por outra advogada durante o ato, enquanto Karina Kufa compareceu pessoalmente para assinar a certidão de casamento.

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O empresário Thiago Brennand, que cumpre pena por condenações relacionadas a estupro e agressões contra mulheres, oficializou o casamento com a advogada Karina Kufa na quinta-feira (2). A união foi realizada por procuração, já que Brennand permanece preso.

Karina Kufa, que passou a integrar formalmente a defesa de Brennand há cerca de um mês, afirmou ao Metrópoles que o relacionamento entre os dois começou antes de ela assumir o caso. A advogada declarou estar feliz com o casamento e disse que seguirá concentrada na atuação profissional.

Em nota, Karina afirmou que pretende trabalhar para demonstrar a inocência de Brennand e sustenta que houve uma estratégia para incriminá-lo, envolvendo acusações que considera falsas. “Ainda assim, neste momento, preciso permanecer focada no meu trabalho e no compromisso que assumi de demonstrar não apenas a inocência de Thiago — o que, por si só, já seria suficiente do ponto de vista jurídico —, mas também a forma como foi construída uma estratégia para incriminá-lo, com a participação de um advogado e de mulheres que, ao apresentarem acusações falsas, acabam por descredibilizar e envergonhar uma pauta que deveria existir exclusivamente para proteger as verdadeiras vítimas“, disse.

Thiago Brennand está preso desde 2023. A condenação mais recente foi proferida em setembro de 2025 pela Justiça de São Paulo, que o sentenciou a oito anos de prisão em regime fechado pelo estupro de uma estudante de medicina. Recentemente, ele foi transferido da penitenciária de Guarulhos para a unidade prisional de Potim por questões de segurança.