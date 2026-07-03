03 de julho de 2026
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'Sonhava em ser pai'; empresário é morto durante assalto

Por Da Redação | João Pessoa (PB)
| Tempo de leitura: 1 min
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O empresário Bruno Mello, de 29 anos
O empresário Bruno Mello, de 29 anos

O empresário Bruno Mello, de 29 anos, morto a tiros durante uma tentativa de assalto a uma loja de celulares, tinha planos de se casar e formar uma família. A noiva, Rayane Pereira, relatou que os dois planejavam oficializar a união e ter filhos.

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O crime aconteceu no bairro José Américo, em João Pessoa, na quinta-feira (2). Segundo Rayane, o casal mantinha um relacionamento havia um ano e já morava junto.

Em entrevista ao portal de notícias g1, ela afirmou que Bruno desejava ser pai, pretendia se batizar e oficializar o casamento no civil. Também descreveu o empresário como uma pessoa dedicada à família e ao trabalho.

Bruno era proprietário da loja de celulares onde ocorreu a tentativa de assalto. De acordo com a noiva, ele administrava o estabelecimento havia cerca de um ano, após atuar por aproximadamente três anos no ramo. O sepultamento está previsto para as 13h30 desta sexta-feira (3), no Cemitério Santa Catarina, localizado no Bairro dos Estados.

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