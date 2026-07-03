O empresário Bruno Mello, de 29 anos, morto a tiros durante uma tentativa de assalto a uma loja de celulares, tinha planos de se casar e formar uma família. A noiva, Rayane Pereira, relatou que os dois planejavam oficializar a união e ter filhos.

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O crime aconteceu no bairro José Américo, em João Pessoa, na quinta-feira (2). Segundo Rayane, o casal mantinha um relacionamento havia um ano e já morava junto.