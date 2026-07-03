Um homem reagiu a um assalto e entrou em luta corporal com um dos criminosos ao chegar em casa e encontrar a filha e uma amiga mantidas reféns. Os suspeitos conseguiram fugir e, até o momento, não foram localizados.
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O crime aconteceu em São Francisco do Sul. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, dois homens armados e usando balaclavas invadiram a residência por volta das 8h, entrando pelos fundos do imóvel.
As duas jovens foram rendidas e permaneceram amarradas por cerca de quatro horas enquanto os assaltantes reviravam a casa em busca de objetos de valor.
Quando o pai de uma das vítimas chegou ao imóvel, foi surpreendido pelos criminosos e atingido com uma coronhada. Em seguida, reagiu e entrou em luta corporal com um dos assaltantes, conseguindo dominá-lo e lançá-lo na piscina da residência. O homem conseguiu escapar e acionou a Polícia Militar.
Os suspeitos fugiram utilizando o carro da família. O veículo foi encontrado posteriormente na Praia do Ervino, também em São Francisco do Sul, mas os criminosos seguem foragidos.
A Polícia Militar realiza buscas e investiga o caso para identificar e localizar os responsáveis pelo assalto.