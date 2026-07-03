Um homem reagiu a um assalto e entrou em luta corporal com um dos criminosos ao chegar em casa e encontrar a filha e uma amiga mantidas reféns. Os suspeitos conseguiram fugir e, até o momento, não foram localizados.

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O crime aconteceu em São Francisco do Sul. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, dois homens armados e usando balaclavas invadiram a residência por volta das 8h, entrando pelos fundos do imóvel.