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HOMICÍDIO

Suspeita de matar PM em motel é presa

Por Da Redação | Sobral (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeita de matar PM em motel é presa
Suspeita de matar PM em motel é presa

Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de matar um policial militar dentro de um motel. O caso, inicialmente tratado como possível suicídio, passou a ser investigado como homicídio após a análise de indícios encontrados no local.

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O crime ocorreu no Centro de Sobral. De acordo com as primeiras informações, a suspeita teria discutido com o policial antes de efetuar disparos utilizando a arma da própria vítima.

Após o trabalho da perícia, a hipótese inicial de suicídio foi descartada, e a ocorrência foi reclassificada como homicídio. A mulher foi presa em flagrante.

A investigação está a cargo da Polícia Civil do Estado do Ceará, que apura a dinâmica do crime e as circunstâncias que levaram à morte do policial militar.

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