Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de matar um policial militar dentro de um motel. O caso, inicialmente tratado como possível suicídio, passou a ser investigado como homicídio após a análise de indícios encontrados no local.

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O crime ocorreu no Centro de Sobral. De acordo com as primeiras informações, a suspeita teria discutido com o policial antes de efetuar disparos utilizando a arma da própria vítima.