O humorista Everton da Resenha foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (3) dentro da própria residência. A causa da morte ainda não foi informada oficialmente.
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O caso foi registrado no município de Monte das Gameleiras. A morte foi confirmada pelo cantor Kelvy Pablo, que mantinha uma parceria profissional com o humorista e planejava desenvolver novos projetos ao lado dele.
Segundo as informações iniciais, Everton da Resenha foi localizado já sem sinais vitais no imóvel. As circunstâncias da morte ainda serão esclarecidas pelas autoridades. Até o momento, não houve divulgação oficial sobre a causa da morte.