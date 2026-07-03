O humorista Everton da Resenha foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (3) dentro da própria residência. A causa da morte ainda não foi informada oficialmente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado no município de Monte das Gameleiras. A morte foi confirmada pelo cantor Kelvy Pablo, que mantinha uma parceria profissional com o humorista e planejava desenvolver novos projetos ao lado dele.