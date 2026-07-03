Uma jovem identificada como Amanda Ferreira morreu na noite de sexta-feira (26) após sofrer um choque elétrico enquanto utilizava um celular que estava conectado ao carregador. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.
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O caso aconteceu no município de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, por volta das 22h. Amanda trabalhava como monitora em uma escola. Após a confirmação da morte, familiares, amigos e colegas de trabalho publicaram mensagens de despedida e homenagens nas redes sociais.
As causas do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas. A investigação ficará a cargo das autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias da ocorrência.