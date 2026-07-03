Nove monges budistas morreram e 13 ficaram feridos após serem atropelados por um carro conduzido por um menino de 11 anos. O acidente aconteceu enquanto o grupo participava de uma peregrinação religiosa. Três das vítimas feridas permanecem em estado grave.

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O caso foi registrado na província de Mukdahan, no nordeste da Tailândia, na manhã de 2 de julho. Ao todo, 35 monges caminhavam em direção à cidade de Ubon Ratchathani, em uma peregrinação de aproximadamente 260 quilômetros.