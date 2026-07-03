Nove monges budistas morreram e 13 ficaram feridos após serem atropelados por um carro conduzido por um menino de 11 anos. O acidente aconteceu enquanto o grupo participava de uma peregrinação religiosa. Três das vítimas feridas permanecem em estado grave.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado na província de Mukdahan, no nordeste da Tailândia, na manhã de 2 de julho. Ao todo, 35 monges caminhavam em direção à cidade de Ubon Ratchathani, em uma peregrinação de aproximadamente 260 quilômetros.
Segundo a polícia, o veículo era conduzido por um garoto de 11 anos, que teria pego o carro dos pais sem autorização. O automóvel atingiu o grupo em alta velocidade. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente e apuram como a criança teve acesso ao veículo.