A Prefeitura de São José dos Campos promoverá neste domingo (5) a transmissão gratuita da partida entre Seleção Brasileira de Futebol e Seleção Norueguesa de Futebol, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O evento será realizado a partir das 16h no Pavilhão Gaivota, no Parque da Cidade Roberto Burle Marx.

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A bola rola às 17h (horário de Brasília) no MetLife Stadium. O vencedor da partida garante vaga nas quartas de final da competição.