A Prefeitura de São José dos Campos promoverá neste domingo (5) a transmissão gratuita da partida entre Seleção Brasileira de Futebol e Seleção Norueguesa de Futebol, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O evento será realizado a partir das 16h no Pavilhão Gaivota, no Parque da Cidade Roberto Burle Marx.
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A bola rola às 17h (horário de Brasília) no MetLife Stadium. O vencedor da partida garante vaga nas quartas de final da competição.
Além da transmissão do jogo, o público poderá acompanhar o último dia da Festa da Bondade, que acontece no mesmo local. O evento reúne praça de alimentação, apresentações musicais e feira de artesanato, com renda destinada às entidades sociais participantes.
Para o evento, a prefeitura preparou uma operação com equipes de atendimento médico, abordagem social, segurança da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
A Urbam também participa da ação, com reforço na limpeza e na coleta de resíduos. Foram instalados contêineres para lixo comum e reciclável, além de recipientes destinados ao descarte de óleo de cozinha usado. Equipes de educação ambiental orientam o público sobre a separação correta dos materiais.
Durante o período da transmissão, os serviços de coleta comum e seletiva de lixo não serão realizados. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira (6). Os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) funcionarão no domingo das 8h às 12h e voltarão ao horário habitual no dia seguinte.