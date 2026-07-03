A Prefeitura de São José dos Campos aplicou R$ 16,53 milhões em autos de infração à Sabesp durante o primeiro semestre de 2026. As penalidades foram motivadas por irregularidades ambientais, principalmente relacionadas ao descarte de esgoto e efluentes.

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A fiscalização é realizada pela Agência Ambiental do Vale do Paraíba, responsável pelo acompanhamento ambiental dos serviços de saneamento prestados no município.