Duas cervejarias de São José dos Campos passaram a integrar as Rotas da Cerveja de São Paulo, iniciativa do Governo do Estado que reúne estabelecimentos ligados à produção artesanal e ao turismo cervejeiro. As escolhidas foram a Trip70, no Parque Industrial, e a George's Seven Beer, na Vila Industrial.
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A publicação foi lançada nesta semana e reúne mais de 100 empreendimentos distribuídos em mais de 50 municípios paulistas. O roteiro contempla cervejarias, produtores independentes, bares, restaurantes e atrações turísticas, organizados em sete rotas regionais e em destinos voltados à cultura cervejeira.
A Trip70 produz mais de 25 rótulos próprios e mantém um bar integrado à fábrica, onde os visitantes podem acompanhar parte do processo de produção. Segundo a empresa, a fabricação segue critérios técnicos e inclui práticas voltadas à sustentabilidade, como a geração de energia por meio de placas solares.
Além da produção de cervejas artesanais, o espaço oferece opções gastronômicas e recebe moradores e turistas interessados em conhecer o funcionamento da cervejaria.
Outra representante de São José dos Campos no roteiro é a George's Seven Beer. Fundada em 2017, a microcervejaria produz cerca de 18 rótulos, entre eles Pilsen, Weiss, IPA, Red Ale e Dry Stout. Também fabrica kombucha e hidromel.
Instalada no modelo brewpub, a cervejaria permite que os clientes acompanhem a produção enquanto consomem as bebidas no local. O espaço possui capacidade para aproximadamente 80 pessoas, além de área coberta, espaço infantil, gastronomia e programação musical.
Segundo a empresa, a produção adota medidas de sustentabilidade, como reaproveitamento dos resíduos para alimentação animal, geração de energia solar, captação de água da chuva, iluminação e ventilação naturais e uso de embalagens recicláveis.
A inclusão das duas cervejarias ocorre em um momento de expansão do turismo em São José dos Campos. De acordo com o Ministério do Turismo, o município passou a integrar a categoria de Municípios Turísticos no Mapa do Turismo Brasileiro, classificação destinada a cidades com infraestrutura voltada ao setor e capacidade de atrair visitantes.
Além disso, o município exerce a coordenação da Governança do Turismo Regional, atuando na interlocução das ações do setor junto ao Governo de São Paulo e ao Ministério do Turismo. O distrito de São Francisco Xavier segue como um dos principais destinos de turismo de natureza da região.