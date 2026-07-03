Duas cervejarias de São José dos Campos passaram a integrar as Rotas da Cerveja de São Paulo, iniciativa do Governo do Estado que reúne estabelecimentos ligados à produção artesanal e ao turismo cervejeiro. As escolhidas foram a Trip70, no Parque Industrial, e a George's Seven Beer, na Vila Industrial.

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A publicação foi lançada nesta semana e reúne mais de 100 empreendimentos distribuídos em mais de 50 municípios paulistas. O roteiro contempla cervejarias, produtores independentes, bares, restaurantes e atrações turísticas, organizados em sete rotas regionais e em destinos voltados à cultura cervejeira.