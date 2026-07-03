03 de julho de 2026
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SERRA

Parque Capivari inicia programação gratuita neste sábado; confira

Por Da Redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Parque Capivari inicia programação gratuita neste sábado; confira
Parque Capivari inicia programação gratuita neste sábado; confira

O Parque Capivari, em Campos do Jordão, inicia neste sábado (4) a programação gratuita de inverno. A agenda segue durante todo o mês de julho e inclui apresentações musicais, concertos, espetáculos infantis e a inauguração da Mini Montanha Hilda. A expectativa é de que o complexo receba cerca de 1,3 milhão de visitantes até o fim da temporada, em agosto.

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Entre as atrações confirmadas estão apresentações da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, do grupo Demônios da Garoa, da cantora Roberta Sá, além de concertos da Brasil Jazz Sinfônica, da Orquestra Filarmônica Catarinense e da Orquestra Joseense.

A programação também reúne nomes como Thierry Fischer, Mariana Aydar, João Maurício Galindo, Fabiana Cozza, Marcelo Bratke, Roberto Minczuk, William Coelho e o músico Rob Nogueira.

Além da agenda cultural, o parque passa a contar com a Mini Montanha Hilda. Fabricada na Alemanha, a atração possui percurso de 60 metros e alcança velocidade de até 25 km/h. Voltada ao público infantil e às famílias, funcionará de domingo a quinta-feira, das 9h às 21h, e às sextas-feiras, sábados e feriados até as 22h.

Os ingressos custam R$ 35 na modalidade individual, R$ 17,50 para idosos e pessoas com deficiência e R$ 59 para duas pessoas, respeitando o limite máximo de 150 quilos por equipamento.

O Parque Capivari também reúne atrações como o teleférico, que liga o complexo ao Morro do Elefante, além da roda-gigante, Trenó de Montanha, Castelo do Terror, pedalinhos, áreas de alimentação e espaços de convivência.

Durante o inverno, o parque manterá operação noturna às sextas-feiras, sábados e domingos. Entre 18h e 20h, o Night Pass permitirá o acesso ao teleférico e ao Trenó de Montanha após o pôr do sol. Os ingressos custam R$ 49 para o teleférico e R$ 35 para o trenó.

O Parque Capivari funciona diariamente, das 9h às 21h, na região central de Campos do Jordão.

Programação de julho

4 de julho

  • 13h – OSESP e Thierry Fischer

5 de julho

  • 13h – Demônios da Garoa

9 de julho

  • 18h – Brasil Jazz Sinfônica, João Maurício Galindo e Mariana Aydar

10 de julho

  • 11h – Big Band da Brasil Jazz Sinfônica

11 de julho

  • 11h – Marcelo Bratke e Camila Provenzale
  • 15h30 – Orquestra Sinfônica Municipal, Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo, Coro Infantojuvenil da Fundação Lia Maria Aguiar e Roberto Minczuk

12 de julho

  • 13h – Roberta Sá – Tudo o que cantei sou

16 de julho

  • 15h – Music Hall Sessions

17 de julho

  • 11h e 13h – Aventura na Montanha: O Musical
  • 15h – Rob Nogueira

18 de julho

  • 15h30 – Brasil Jazz Sinfônica e Fabiana Cozza

19 de julho

  • 11h – Orquestra Filarmônica de Violas convida Ana Luiza

23 de julho

  • 15h – Music Hall Sessions

24 de julho

  • 11h e 13h – Aventura na Montanha: O Musical
  • 15h – Rob Nogueira

25 de julho

  • 11h – Orquestra Filarmônica Catarinense

26 de julho

  • 11h – Orquestra Joseense e William Coelho

30 de julho

  • 15h – Music Hall Sessions

31 de julho

  • 11h e 13h – Amigos pra Sempre: O Musical
  • 15h – Rob Nogueira

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