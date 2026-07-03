O Parque Capivari, em Campos do Jordão, inicia neste sábado (4) a programação gratuita de inverno. A agenda segue durante todo o mês de julho e inclui apresentações musicais, concertos, espetáculos infantis e a inauguração da Mini Montanha Hilda. A expectativa é de que o complexo receba cerca de 1,3 milhão de visitantes até o fim da temporada, em agosto.
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Entre as atrações confirmadas estão apresentações da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, do grupo Demônios da Garoa, da cantora Roberta Sá, além de concertos da Brasil Jazz Sinfônica, da Orquestra Filarmônica Catarinense e da Orquestra Joseense.
A programação também reúne nomes como Thierry Fischer, Mariana Aydar, João Maurício Galindo, Fabiana Cozza, Marcelo Bratke, Roberto Minczuk, William Coelho e o músico Rob Nogueira.
Além da agenda cultural, o parque passa a contar com a Mini Montanha Hilda. Fabricada na Alemanha, a atração possui percurso de 60 metros e alcança velocidade de até 25 km/h. Voltada ao público infantil e às famílias, funcionará de domingo a quinta-feira, das 9h às 21h, e às sextas-feiras, sábados e feriados até as 22h.
Os ingressos custam R$ 35 na modalidade individual, R$ 17,50 para idosos e pessoas com deficiência e R$ 59 para duas pessoas, respeitando o limite máximo de 150 quilos por equipamento.
O Parque Capivari também reúne atrações como o teleférico, que liga o complexo ao Morro do Elefante, além da roda-gigante, Trenó de Montanha, Castelo do Terror, pedalinhos, áreas de alimentação e espaços de convivência.
Durante o inverno, o parque manterá operação noturna às sextas-feiras, sábados e domingos. Entre 18h e 20h, o Night Pass permitirá o acesso ao teleférico e ao Trenó de Montanha após o pôr do sol. Os ingressos custam R$ 49 para o teleférico e R$ 35 para o trenó.
O Parque Capivari funciona diariamente, das 9h às 21h, na região central de Campos do Jordão.
Programação de julho
4 de julho
- 13h – OSESP e Thierry Fischer
5 de julho
- 13h – Demônios da Garoa
9 de julho
- 18h – Brasil Jazz Sinfônica, João Maurício Galindo e Mariana Aydar
10 de julho
- 11h – Big Band da Brasil Jazz Sinfônica
11 de julho
- 11h – Marcelo Bratke e Camila Provenzale
- 15h30 – Orquestra Sinfônica Municipal, Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo, Coro Infantojuvenil da Fundação Lia Maria Aguiar e Roberto Minczuk
12 de julho
- 13h – Roberta Sá – Tudo o que cantei sou
16 de julho
- 15h – Music Hall Sessions
17 de julho
- 11h e 13h – Aventura na Montanha: O Musical
- 15h – Rob Nogueira
18 de julho
- 15h30 – Brasil Jazz Sinfônica e Fabiana Cozza
19 de julho
- 11h – Orquestra Filarmônica de Violas convida Ana Luiza
23 de julho
- 15h – Music Hall Sessions
24 de julho
- 11h e 13h – Aventura na Montanha: O Musical
- 15h – Rob Nogueira
25 de julho
- 11h – Orquestra Filarmônica Catarinense
26 de julho
- 11h – Orquestra Joseense e William Coelho
30 de julho
- 15h – Music Hall Sessions
31 de julho
- 11h e 13h – Amigos pra Sempre: O Musical
- 15h – Rob Nogueira