O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) arquivou nessa sexta-feira (3) o processo que resultou na cassação do mandato do ex-deputado estadual Ortiz Junior (Republicanos) por infidelidade partidária.

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O arquivamento ocorreu após o trânsito em julgado da ação - ou seja, após o esgotamento dos recursos possíveis. Com isso, a decisão não pode mais ser alterada e não há mais possibilidade de Ortiz retornar à Assembleia Legislativa de São Paulo nessa legislatura, que se encerra em janeiro de 2027.