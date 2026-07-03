Um capotamento registrado na tarde desta sexta-feira (3) mobilizou equipes de resgate na Via Dutra, em São José dos Campos. O acidente aconteceu no km 145, no sentido São Paulo, nas proximidades do Maxx Atacadista.

Uma mulher foi resgatada com ferimentos leves, e o tráfego foi totalmente liberado após o atendimento da ocorrência. Um vídeo mostra como ficou o local após o acidente.

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