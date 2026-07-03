A Câmara de Taubaté deve votar na próxima terça-feira (7) o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. A proposta é o quinto item da pauta da sessão ordinária.

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De autoria do prefeito Sérgio Victor (Novo), o texto chegou a entrar na pauta da sessão extraordinária de quinta-feira (2), mas não foi votado devido ao prazo regimental para que as comissões permanentes analisassem emendas apresentadas - ao todo, o projeto recebeu 21 emendas.