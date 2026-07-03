A Câmara de Taubaté deve votar na próxima terça-feira (7) o projeto da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2027. A proposta é o quinto item da pauta da sessão ordinária.
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De autoria do prefeito Sérgio Victor (Novo), o texto chegou a entrar na pauta da sessão extraordinária de quinta-feira (2), mas não foi votado devido ao prazo regimental para que as comissões permanentes analisassem emendas apresentadas - ao todo, o projeto recebeu 21 emendas.
A LDO estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano seguinte. A proposta prevê que Taubaté terá receita de R$ 2,63 bilhões no ano que vem. Para efeito de comparação, a receita prevista para 2026 é de R$ 2,5 bilhões. Ou seja, o aumento esperado para o ano que vem, de 5,12%, ficaria abaixo da inflação prevista para esse ano, de 5,33%.