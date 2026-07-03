Sobre a expressão "burla o concurso público pra ouvir o coração", o magistrado afirmou que "não configura imputação criminosa determinada", pois a marchinha "não indica concurso específico, candidato beneficiado, banca examinadora ou qualquer elemento de fraude documental", e "a própria letra contextualiza a crítica à terceirização da saúde e da educação, de modo que a expressão, lida em conjunto, traduz inconformismo da categoria com a substituição de critérios objetivos de provimento por critérios discricionários ou políticos de gestão de pessoal — e não a afirmação técnica de fraude em processo seletivo determinado".

"A condição de prefeito municipal amplia, e não restringe, o espaço de tolerância exigível em face de manifestações críticas sobre sua gestão, sobretudo quando promovidas por entidade sindical no exercício de sua função constitucional de representação coletiva dos servidores. Não há, no caso, qualquer referência à vida privada do autor [Anderson], à sua intimidade ou a atributos pessoais desvinculados do cargo: toda a crítica veiculada na marchinha gravita em torno de temas de gestão pública — benefícios, descontos, terceirização e política de provimento de cargos —, o que reforça sua natureza de crítica político-administrativa legítima", conclui a decisão.

Prefeito diz discordar na decisão

"Respeitamos o Poder Judiciário, mas não concordamos com a decisão. A vida harmônica e saudável em sociedade não admite ataques ofensivos às pessoas. Nossos advogados estão estudando a possibilidade de interposição de recurso contra a decisão. Tenho certeza de que se as mesmas ofensas fossem dirigidas a um membro do Judiciário ou do Ministério Público, ambos também agentes públicos, a decisão teria sido outra, conforme demonstra nossa Jurisprudência. O certo é errado e o errado se torna certo", afirmou o prefeito.