Vídeos que circulam nas redes sociais e mostram o chamado "MMA Fight Nóias Olaria" colocaram a Polícia Civil e a Prefeitura de Caraguatatuba em alerta. As imagens registram supostas lutas clandestinas realizadas no bairro Olaria, sem qualquer estrutura de segurança, regras oficiais ou divisão por categorias de peso. O caso já está sendo investigado.

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Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), equipes foram acionadas em duas ocasiões para atender ocorrências relacionadas aos confrontos. No entanto, ao perceberem a chegada das viaturas, os participantes se dispersaram rapidamente, impedindo abordagens e prisões.