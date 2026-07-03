Vídeos que circulam nas redes sociais e mostram o chamado "MMA Fight Nóias Olaria" colocaram a Polícia Civil e a Prefeitura de Caraguatatuba em alerta. As imagens registram supostas lutas clandestinas realizadas no bairro Olaria, sem qualquer estrutura de segurança, regras oficiais ou divisão por categorias de peso. O caso já está sendo investigado.
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Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), equipes foram acionadas em duas ocasiões para atender ocorrências relacionadas aos confrontos. No entanto, ao perceberem a chegada das viaturas, os participantes se dispersaram rapidamente, impedindo abordagens e prisões.
As imagens mostram pessoas trocando socos e chutes em confrontos improvisados, cercadas por dezenas de espectadores. De acordo com as informações encaminhadas à Polícia Civil, os envolvidos seriam, em parte, pessoas ligadas a atividades criminosas, que utilizariam as lutas para resolver desavenças pessoais. Há ainda suspeitas de que algumas disputas ofereçam premiação em dinheiro e envolvam apostas.
Outro ponto que chama atenção é a participação de mulheres e adolescentes nos confrontos. Os vídeos também mostram lutas entre pessoas com grande diferença física, sem qualquer separação por peso ou categoria, aumentando significativamente o risco de lesões graves.
Polícia investiga possíveis crimes
A Polícia Civil ficará responsável por identificar os organizadores, participantes e demais envolvidos, além de apurar se houve prática de crimes.
Dependendo das circunstâncias apuradas, os responsáveis poderão responder por lesão corporal, participação em rixa e, caso seja confirmada a realização de apostas financeiras, também por contravenção penal relacionada a jogos de azar.
As investigações buscam esclarecer ainda se existe uma organização por trás dos eventos e qual a frequência das lutas clandestinas.
Prefeitura anuncia reforço nas rondas
Em nota, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que a Guarda Civil Municipal vai intensificar o patrulhamento na região do bairro Olaria para impedir novas ocorrências.
Segundo o município, nem o Conselho Tutelar nem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foram acionados até o momento. Ainda assim, os dois órgãos estudam um plano de ação para atuar caso seja confirmada a participação de menores de idade.
A administração municipal ressaltou que cabe à Polícia Civil conduzir as investigações e apurar a eventual prática de crimes relacionados às lutas clandestinas.
Enquanto as investigações avançam, os vídeos seguem repercutindo nas redes sociais e levantando preocupações sobre a segurança dos participantes e a possível atuação de grupos envolvidos em atividades criminosas na organização dos confrontos.