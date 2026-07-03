A nova reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), professora doutora Leticia Maria Pinto da Costa, descartou, ao menos por enquanto, qualquer possibilidade de a instituição deixar de ser uma autarquia municipal para se tornar uma universidade federal.
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Em entrevista a OVALE, após a cerimônia de posse realizada nesta sexta-feira (3), ela afirmou que o cenário nacional não favorece esse tipo de mudança e que a universidade vive um momento de sustentabilidade financeira.
"Eu acredito que, a curto prazo, isso não aconteça", afirmou a reitora ao comentar um debate que voltou ao cenário político durante as eleições municipais de Taubaté.
Segundo Leticia, a proposta de federalização já foi discutida em diferentes momentos da história da universidade, mas nunca avançou. Ela lembrou que participou dessas discussões e revelou que esteve recentemente no MEC (Ministério da Educação), em Brasília, onde ouviu que a prioridade do governo federal tem sido a expansão dos Institutos Federais, e não a incorporação de universidades municipais.
"A política hoje, em termos de educação em nível nacional, é de investimento nos Institutos Federais. Uma universidade do porte da Unitau, com o orçamento que ela tem, o quadro de funcionários e, principalmente, o seu Instituto de Previdência, torna esse processo bastante complexo", explicou.
'Unitau tem história consolidada'
Apesar de reconhecer que uma universidade federal seria importante para a região, a nova reitora destacou que a Unitau consolidou sua história como instituição regional e mantém forte ligação com as demandas do Vale do Paraíba.
"Nós estamos sustentáveis financeiramente e oferecendo um ensino de qualidade. A universidade fez história completamente conectada com a região. Conhecemos as necessidades locais porque nossos alunos são daqui e também porque desenvolvemos pesquisas e programas de pós-graduação voltados ao desenvolvimento regional", afirmou.
Ela ressaltou, no entanto, que o tema pode voltar a ser debatido futuramente.
"Eu sou aberta ao diálogo. Sempre que for possível, a gente senta e conversa. Mas acredito que, no curto prazo, isso não deve acontecer", reforçou.
Primeira egressa eleita para comandar a Unitau
A posse de Leticia Maria foi realizada nesta sexta-feira (3), em solenidade no auditório do Departamento de Comunicação e Negócios da Unitau. Ao lado dela, também tomou posse o vice-reitor, professor doutor Alexandre Paiva Luciano. O mandato da nova gestão será de 2026 a 2030.
Primeira ex-aluna eleita para assumir a Reitoria da universidade, Leticia destacou que a trajetória construída dentro da instituição representa uma vantagem para enfrentar os desafios da gestão.
Ela lembrou que passou pela graduação, atuou como jornalista, tornou-se professora, pesquisadora e ocupou diferentes funções administrativas ao longo de quase quatro décadas de vínculo com a universidade.
"Conheço muita coisa da universidade, mas também sei que vou continuar aprendendo todos os dias. Tenho tranquilidade porque não estou sozinha. Existe uma equipe altamente qualificada e comprometida com a instituição", disse.
Inteligência artificial sem perder o foco nas pessoas
Entre as prioridades da nova gestão, Leticia afirmou que pretende fortalecer a internacionalização da universidade e ampliar o uso de novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial, sem abrir mão da formação humanizada.
Segundo ela, as mudanças no ensino superior exigem uma atualização constante dos currículos e das metodologias de ensino.
"A inteligência artificial é extremamente necessária e precisa fazer parte do nosso dia a dia. Mas nunca podemos perder a essência. Somente pessoas formam pessoas. Toda tecnologia precisa ter um ser humano do outro lado", afirmou.
A reitora também destacou que o compromisso da gestão será manter diálogo permanente com os estudantes.
"A principal razão de ser da universidade é o aluno. Precisamos continuar ouvindo quem está dentro da instituição e buscar sempre o melhor para eles."