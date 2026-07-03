A nova reitora da Unitau (Universidade de Taubaté), professora doutora Leticia Maria Pinto da Costa, descartou, ao menos por enquanto, qualquer possibilidade de a instituição deixar de ser uma autarquia municipal para se tornar uma universidade federal.

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Em entrevista a OVALE, após a cerimônia de posse realizada nesta sexta-feira (3), ela afirmou que o cenário nacional não favorece esse tipo de mudança e que a universidade vive um momento de sustentabilidade financeira.