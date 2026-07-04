Esse final de semana tem mais um jogo decisivo para a seleção brasileira. E, honestamente, se temos competência para seguir adiante na Copa, eu prefiro não opinar. O futebol já tem comentarista demais.
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Mas existe uma seleção sobre a qual eu posso falar com bastante propriedade: a do guarda-roupa.E talvez essa seja uma boa provocação para você também.
Se você precisasse montar hoje a sua seleção titular do vestir - aquelas peças que realmente sustentam sua imagem, seu estilo e sua rotina - quem entraria em campo?
Porque quando falamos de estilo, muita gente ainda pensa em excesso. Mais roupa, tendência, novidade. Mas a verdade é que um guarda-roupa inteligente não se constrói pela quantidade de peças, e sim pela boa escolha delas.
E boas escolhas sempre passa pela intencionalidade.
Eu, por exemplo, gosto de peças diferentes. Gosto de moda que provoca, que gera conversa, que às vezes até divide opiniões. Mas se tem uma coisa que aprendi ao longo dos anos como consultora de imagem é que existem peças que atravessam tendências, sobrevivem às mudanças de estilo e continuam entregando resultado temporada após temporada.
E se eu fosse escalar meu time titular, ele seria assim:
O jeans reto de lavagem clássica seria meu camisa 10. O craque do time. Aquela peça que vai para o trabalho, para um almoço, para o aeroporto e resolve metade da vida sem pedir esforço. É democrático, elegante e versátil. O bom jeans não te abandona.
A t-shirt branca seria a jogadora mais versátil do elenco. Discreta, silenciosa, mas decisiva. Sozinha, é básica. Bem construída, vira sofisticada. Nos fazendo lembrar que não devemos subestimar nunca seu pode.
A camisa branca? Essa é a veterana respeitada. Quando entra em campo, o nível da partida sobe imediatamente. Ela organiza o visual, traz presença e comunica intenção com uma facilidade impressionante.
O trench coatou um bom casaco poderoso seria a capitã. Nem sempre aparece, mas quando aparece muda completamente a percepção do jogo. Tem peças que não vestem apenas o corpo, vestem presença.
O blazer preto seria meu meio-campista. Aquele que conecta tudo. Estrutura. Organiza. Traduz maturidade. Faz qualquer look parecer mais pensado.
E isso é importante: muitas vezes não é a roupa em si que comunica estilo. É a arquitetura dela.
Mas nem só de base vive um time.
Toda seleção precisa de ousadia. E é aí que entra a saia statement — de franjas, renda ou textura. Uma verdadeira atacante criativa. Aquela que faz a torcida levantar da cadeira. Porque estilo também precisa de emoção.
A calça reta de couro seria aquela jogadora que entra e resolve. Não precisa de muito para impor presença. Ela tem personalidade sem precisar gritar.
A malha que abraça é a queridinha da torcida. Porque depois dos 30, 40, 50+, conforto deixa de ser luxo e passa a ser critério. Mas conforto com elegância. Sempre.
O vestido midi fluido é aquela jogadora que parece fazer tudo sem esforço — mas entrega resultado toda vez. E talvez essa seja a melhor definição para essa jogadora: parecer natural.
O scarpin de salto médio entra como experiência. Já jogou muitos campeonatos e continua relevante. Porque algumas peças envelhecem bem. E isso diz muito.
E os acessórios? Os acessórios são o técnico.Porque são eles que definem a estratégia do jogo.Um brinco certo muda o rosto. Um lenço muda a narrativa. Um colar muda a intenção. Um anel muda o gesto. Styling nunca é detalhe.
No fim, talvez estilo seja exatamente isso: saber escalar bem o seu time.Não para seguir tendência. Não para agradar os outros. Mas para sustentar quem você é ou quem está se tornando.
Agora eu quero saber: se você fosse escalar a sua seleção titular do guarda-roupa perfeito qual peça seria sua camisa 10? Me conta lá no meu Instagram @fran.galvão