Esse final de semana tem mais um jogo decisivo para a seleção brasileira. E, honestamente, se temos competência para seguir adiante na Copa, eu prefiro não opinar. O futebol já tem comentarista demais.

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Mas existe uma seleção sobre a qual eu posso falar com bastante propriedade: a do guarda-roupa.E talvez essa seja uma boa provocação para você também.