O HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) terá cerca de R$ 11 milhões por ano para cobrir gastos com custeio. O recurso virá do governo estadual, por meio da tabela SUS Paulista Municípios, que vai pagar um complemento ao recurso federal do SUS.
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O anúncio foi feito pelo vice-governador Felicio Ramuth (MDB), na manhã desta sexta-feira (3), durante agenda oficial em Taubaté.
Ao lado de Sérgio Victor (Novo), prefeito de Taubaté, Felicio confirmou que o município será uma das cidades paulistas incluída na tabela SUS Paulista Municípios, que estenderá a hospitais municipais o complemento de recurso hoje aplicado em hospitais estaduais, reforçando a verba do SUS.
"Esse recurso vai ajudar no custeio do HMUT, que já tem um atendimento regional", disse Felicio.
Recursos
Felicio também anunciou investimento de R$ 11,5 milhões para a cidade, para a área da saúde, obras e patrimônio histórico.
Dos R$ 11,5 milhões anunciados, Felicio informou que R$ 7 milhões serão destinados ao fortalecimento da rede municipal de saúde, ampliando a capacidade de atendimento à população. Outros R$ 2,5 milhões serão investidos na canalização do Córrego do Judeu, obra considerada importante para a infraestrutura urbana e prevenção de problemas causados pelas chuvas.
Também está previsto o repasse de R$ 2 milhões para obras emergenciais de preservação da Capela de Nossa Senhora do Pilar, um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais de Taubaté.
"Esse é um recurso novo que se soma a tantos outros que o governo estadual está fazendo em Taubaté e em toda a região", afirmou o vice-governador.