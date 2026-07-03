O HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) terá cerca de R$ 11 milhões por ano para cobrir gastos com custeio. O recurso virá do governo estadual, por meio da tabela SUS Paulista Municípios, que vai pagar um complemento ao recurso federal do SUS.

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O anúncio foi feito pelo vice-governador Felicio Ramuth (MDB), na manhã desta sexta-feira (3), durante agenda oficial em Taubaté.