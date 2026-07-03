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ACIDENTE

Motociclista fica gravemente ferido após colisão em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente foi registrado na região sul
Acidente foi registrado na região sul

Um motociclista de 48 anos ficou gravemente ferido após um acidente registrado na noite desta quarta-feira (2), na avenida Cassiopeia, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos.

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A vítima foi identificada como Alessandro Alves de Oliveira, que foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial com ferimentos graves. Segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu fraturas e apresentava suspeita de traumatismo na cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu quando um Chevrolet Cruze realizava uma conversão à esquerda. Conforme o relato do motorista e imagens de câmeras de segurança analisadas pelos policiais, a motocicleta seguia no mesmo sentido da via, porém trafegava pelo contrafluxo durante uma ultrapassagem em local proibido, sobre faixa contínua.

A moto atingiu a lateral traseira esquerda do automóvel. Com o impacto, Alessandro foi arremessado ao solo.

Ainda segundo a polícia, a motocicleta estava com o licenciamento vencido e o condutor não possuía habilitação compatível para conduzir aquele tipo de veículo. O veículo foi removido administrativamente.

O motorista do carro permaneceu no local, acionou o resgate e acompanhou o atendimento da vítima. Os policiais informaram que ele não apresentava sinais de embriaguez e estava com a documentação regular.

O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será investigado pelo 7º Distrito Policial de São José dos Campos. A perícia foi requisitada para dar continuidade à apuração das circunstâncias do acidente.

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