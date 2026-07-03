Um motociclista de 48 anos ficou gravemente ferido após um acidente registrado na noite desta quarta-feira (2), na avenida Cassiopeia, no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos.

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A vítima foi identificada como Alessandro Alves de Oliveira, que foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Pronto-Socorro da Vila Industrial com ferimentos graves. Segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu fraturas e apresentava suspeita de traumatismo na cabeça.