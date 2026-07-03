Em solenidade para a comunidade universitária e autoridades nesta sexta-feira (3), a professora doutora Leticia Maria Pinto da Costa tomou posse como a primeira egressa eleita para assumir a Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté).
Ao seu lado, foi empossado o vice-reitor, professor doutor Alexandre Paiva Luciano, também egresso da instituição.
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Leticia Maria é a terceira mulher a assumir a reitoria da Unitau. Ela assume o cargo após oito anos de gestão da professora doutora Nara Fortes, que deixou o cargo.
A cerimônia de posse foi realizada no auditório do Departamento de Comunicação e Negócios, para mandato no período de 2026 a 2030.
Emocionada por deixar o cargo, Nara disse que deixa a Unitau economicamente sustentável e no caminho do crescimento.
"Passa um filme pela minha cabeça, de quando estive aqui há oito anos para assumir a reitoria. Nunca imaginei, por exemplo, enfrentar uma pandemia. A universidade precisou se reinventar. Tivemos muitas batalhas, mas também muitas conquistas. Não existe universidade sem trabalho coletivo", disse a agora ex-reitora.
"Hoje sou uma pessoa completamente diferente e a Unitau também. Entrego uma universidade com sustentabilidade financeira e com capacidade e condições de continuar crescendo."
E completou: "Professora Letícia e professor Alexandre, temos confiança de que vocês saberão enfrentar todos os desafios que virão pela frente e encontrar o melhor caminho para a universidade. Nesse último ato, é impossível não se emocionar. À Unitau, o meu respeito e meu amor. Me sinto não terminando uma história, mas passando a caneta para outra gestão e que tenha sucesso".
Carreira na universidade
Docente da Unitau desde 1999, Leticia Maria construiu uma trajetória de mais de duas décadas dedicada à universidade. Professora dos cursos de Comunicação Social e dos Programas de Pós-graduação em Desenvolvimento Humano e em Educação, reúne experiência em gestão universitária, extensão, comunicação institucional e formação acadêmica.
Ao longo da carreira, exerceu funções como Pró-reitora de Extensão, assessora de imprensa, editora científica e integrante de diversas comissões institucionais. Também coordenou a Assessoria de Comunicação durante o processo de reorganização administrativa que consolidou a Central de Comunicação e a Coordenadoria de Marketing como setores de apoio institucional da universidade.
À frente da Pró-reitoria de Extensão, liderou iniciativas como a curricularização da extensão, a criação do Escritório de Relações Internacionais, do Núcleo de Apoio a Eventos e do Núcleo de Parcerias e Serviços, além de projetos como a Operação Padroeira, a Corrida Unitau 7K e o programa Unitau na Sua Vida. Sua gestão também foi marcada pela ampliação de convênios, ações comunitárias e projetos de internacionalização.
"Esse momento é da universidade. Assumo a reitoria com o coração profundamente agradecido, e consciente dos desafios. Antes de conduzir essa universidade fui conduzida por ela. Eu a escolhi", disse Leticia.
"Assumo essa missão com profundo senso de pertencimento. Chego à reitoria após ser formada pela universidade. Cada estudante renova diariamente o sentido da nossa existência", afirmou.