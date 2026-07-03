Em solenidade para a comunidade universitária e autoridades nesta sexta-feira (3), a professora doutora Leticia Maria Pinto da Costa tomou posse como a primeira egressa eleita para assumir a Reitoria da Unitau (Universidade de Taubaté).

Ao seu lado, foi empossado o vice-reitor, professor doutor Alexandre Paiva Luciano, também egresso da instituição.

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