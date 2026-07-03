Morreu nesta sexta-feira (4) a morte do ex-lateral-direito Julião, aos 74 anos, um dos integrantes da histórica equipe do Taubaté campeã da Divisão Intermediária de 1979. Ídolo do Alviazul, ele participou da campanha que garantiu o retorno do clube à elite do futebol paulista. A causa da morte não foi divulgada.
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Julião fez parte do elenco que conquistou o título da divisão de acesso ao superar o rival São José na decisão. A campanha ficou marcada pelo acesso do Burro da Central à principal divisão do futebol paulista.
Pelo Taubaté, o ex-jogador disputou 57 partidas e marcou um gol, tornando-se um dos nomes lembrados pela torcida por sua dedicação com a camisa alviazul.
Em nota oficial, o clube lamentou a perda do ex-atleta e prestou solidariedade aos familiares e amigos. "O Esporte Clube Taubaté lamenta profundamente o falecimento de Julião, campeão de 1979 e ídolo do Burro da Central", destacou o comunicado.
O Taubaté também agradeceu pela contribuição do ex-lateral à história do clube. "Em luto pela partida de um de seus grandes, o Esporte Clube Taubaté deseja força a todos os familiares e amigos neste momento, e agradece por toda dedicação com a nossa camisa. Obrigado, Julião!", concluiu a nota.