Morreu nesta sexta-feira (4) a morte do ex-lateral-direito Julião, aos 74 anos, um dos integrantes da histórica equipe do Taubaté campeã da Divisão Intermediária de 1979. Ídolo do Alviazul, ele participou da campanha que garantiu o retorno do clube à elite do futebol paulista. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Julião fez parte do elenco que conquistou o título da divisão de acesso ao superar o rival São José na decisão. A campanha ficou marcada pelo acesso do Burro da Central à principal divisão do futebol paulista.